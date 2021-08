Tesla-Boss Elon Musk weilt aktuell auf der Gigafactory-Baustelle in Grünheide. Auch CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet schaute vorbei und zeigte, dass er in Sachen Zukunft der Mobilität noch nicht ganz so gut informiert zu sein scheint. Elon Musk und Armin Laschet treffen sich auf der Gigafactory-Baustelle von Tesla in der Nähe von Berlin, um über den Autobau der Zukunft zu fachsimpeln. So zumindest die Theorie. Gegenüber der Presse zeigte der Parteivorsitzende der CDU Laschet allerdings wiederholt, dass er dann doch nicht tief genug im Thema drinsteckt, um eine Diskussion mit E-Auto-Pionier Musk anleiern zu können. var ...

