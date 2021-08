Wien (www.fondscheck.de) - Nachdem der Vermögensverwalter VanEck vor vier Jahren mit seinem Antrag auf einen börsengehandelten Bitcoin-Strategiefonds bei der US-Wertpapieraufsicht abgeblitzt ist, versucht es das Unternehmen nun erneut, so die Experten von "FONDS professionell".Der Vermögensverwalter VanEck habe am 9. August einen Prospekt für einen börsengehandelten Bitcoin-Strategie-ETF eingereicht, wie aus Dokumenten der US-Wertpapieraufsicht SEC hervorgehe. Im Gegensatz zu den Bitcoin- oder Ether-ETFs, die derzeit von der Behörde geprüft würden, würde der vorgeschlagene Fonds nicht direkt in Bitcoin investieren, berichte das Fachportal "Cointelegraph". Dieser würde mit Bitcoin-Futures, gepoolten Anlageinstrumenten und anderen börsengehandelten Produkten arbeiten. ...

