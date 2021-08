NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Delivery Hero nach Quartalszahlen von 185 auf 180 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Rob Joyce begründete das gesenkte Kursziel in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer möglicherweise geringeren Profitabilität der Branche des Essenslieferanten. Auf lange Sicht sei Delivery Hero jedoch einer der attraktivsten Titel in der Branche./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2021 / 22:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000A2E4K43