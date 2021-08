Die Varta-Aktie kommt schwer unter die Räder, nachdem Unternehmenszahlen gemeldet wurden. Diese zeigen zwar ein Wachstum an, doch in diesem verrückten Börsenumfeld sind gute Zahlen einfach nicht mehr gut genug. Enttäuschte Anleger werfen daher ihre Papiere auf den Markt, in der Hoffnung, noch zu guten Preisen aus der Aktie zu kommen. Anders als manch ein ...

