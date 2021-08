Köln. (ots) - Der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller ist mit dem Preis "wissen.kommuniziert" der Universitätsgesellschaft Münster ausgezeichnet worden. Dies berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). Der 60 Jahre alte Theologe, Professor für Kirchenrecht und Direktor des Instituts für Kanonisches Recht der Universität Münster, wird laut Universitätsgesellschaft für seine "herausragenden kommunikativen Leistungen bei der Vermittlung wissenschaftlicher Erträge in die Öffentlichkeit" geehrt. Wie die Zeitung weiter berichtet, soll die Preisverleihung am 9. November in Münster stattfinden. Der 2018 gestiftete Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und geht in diesem Jahr zu gleichen Teilen an Schüller und den Mikro-Ökonomiker Andreas Löschel.



