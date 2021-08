Zweitgrößte Stadt Japans wird Gastgeber der IEEE ICRA 2024

Die Stadt Yokohama wurde als Veranstaltungsort der 2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation (internationale Konferenz für Robotik und Automatisierung [IEEE ICRA 2024]) ausgewählt. Das renommierte Event, das von der IEEE Robotics Automation Society organisiert wird, findet erstmalig seit 2009 wieder in Japan statt.

Das Yokohama Convention Visitors Bureau (YCVB) PACIFICO Yokohama, die Präfektur Kanagawa, die Stadt Yokohama, die japanische Tourismusagentur und der nationale Tourismusverband Japans konnten die Konferenz für sich gewinnen, die in wirtschaftlicher Hinsicht voraussichtlich etwa eine Milliarde JPY (9,2 Mio. USD) einbringen wird.

Der hohe Forschungsstandard in Japan ebenso wie die Sicherheit und der Komfort in Yokohama waren dabei entscheidende Faktoren. Als Innovation City** wird Yokohama auf der IEEE ICRA 2024 den Austausch zwischen den Forschenden und in Yokohama ansässigen Unternehmen und Wissenschaftlern fördern.

Professor Zhidong Wang vom Chiba Institute of Technology erklärte: "Wir freuen uns auf Kooperationen, die innovative Programme und inspirierendes Networking mit sich bringen werden."

Hiroko Kano von YCVB erläuterte: "Yokohama ist eine ruhige Hafenstadt. Da dort weniger Gedränge herrscht als anderswo, können wir für ein angemessenes Social Distancing der Delegierten sorgen."

Makoto Batori von PACIFICO Yokohama fügte hinzu: "Wir sind zuversichtlich, dass wir eine sichere Umgebung und den geeigneten technischen Support bieten können."

Die IEEE ICRA 2024 wird eine hybride Konferenz mit 25.000 Teilnehmenden sein (5.000 Personen vor Ort, inklusive 4.000 Teilnehmende aus dem Ausland, und 20.000 Personen online). Yokohama profitiert dabei von seiner Expertise, die es im Veranstalten hybrider Konferenzen seit 2020 erworben hat.

Anmerkungen

Die IEEE Robotics Automation Society unterstützt den Austausch wissenschaftlicher und technischer Kenntnisse in den Bereichen Robotik und Automatisierung. Die IEEE ICRA 2024 wird vom 13. bis 17. Mai 2024 im PACIFICO Yokohama stattfinden. Das Format der Konferenz hat mehrfach gewechselt. Während sie 2019 (Montreal, Kanada) noch ein Live-Event war, wurde sie 2020 (Paris, Frankreich) online veranstaltet und wird 2021 (Xi'an, China) in hybrider Form stattfinden. https://www.ieee-ras.org/conferences-workshops/fully-sponsored/icra

Basierend auf einer von der japanischen Tourismusbehörde entwickelten MICE-Messung

** https://businessyokohama.com/blog/innovation-city-yokohama-declaration/

Über Yokohama Convention Visitors Bureau:

Die Aufgabe des Yokohama Convention Visitors Bureau (YCVB) besteht darin, die reichhaltigen Ressourcen zu nutzen, die der Stadt Yokohama und der weiteren Präfektur Kanagawa zur Verfügung stehen, und die Region als ideales Ziel für Touristen und internationale Kongresse zu fördern. Auf diese Weise will das YCVB die Stadt Yokohama und ihr Umland neu beleben und gleichzeitig ihre Globalisierung vorantreiben.

