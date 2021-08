Umringt von Rekordhochs in den Aktienindizes stürzt die Aktie von ContextLogic (Betreiber der Shopping App "Wish") heute brutal ab mit -28 Prozent kurz nach dem Handelsstart in New York. Im Chart sehen wir den Kursverlauf seit Dezember 2020. Im Februar 2021 über 31 Dollar, sehen wir heute einen Kurs von nur noch 6,82 Dollar. Die ...

