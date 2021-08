Nach dem enttäuschenden IPO hellt sich der Börsen-Himmel über Robinhood auf. Aber ist die Trendwende nachhaltig? Wir haben Analysten gefragt, wie sie die Aussichten bewerten. Rein, raus oder an der Seitenlinie warten?

Es waren spannende Post-IPO-Tage für Robinhood. Mit Cathie Woods Einstieg zeichnete sich der Beginn einer Trendwende ab, befeuert durch die Möglichkeit, Optionen auf die Broker-Aktie zu handeln. Die Stimmung auf Social Media-Plattformen wie Reddit drehte sich, das Papier stieg zeitweise über 82 Prozent und musste vom Handel an der Nasdaq ausgesetzt werden.

Philipp Haas von investresearch TV bewertet die Robinhood-Aktie auf Basis der Fundamentaldaten als zu teuer: "Man darf ja auch nicht vergessen, dass Trading einem Zyklus unterliegt und auch die regulatorischen Risiken steigen. Wenn diese mehr in den Fokus geraten und auch Frühphasen-Investoren aussteigen wollen, könnten sich dann interessante Einstiegsgelegenheiten ergeben." Es sei spannend, die Aktie zu beobachten und wenn es gelinge, die preiswerte Mobile Bank der USA zu werden, sieht Haas großes Potential: "Die inzwischen sehr bekannte Marke und die vielen günstig gewonnenen Kunden könnten das durchaus ermöglichen."

CMC Marktanalyst Konstantin Oldenburger schätzt, dass viele Kunden derzeit Robinhood noch als ihr "Spielgeldkonto" betrachten: "Um die hohe Anfangsbewertung des Unternehmens zu rechtfertigen, müssen die Kunden ihr Finanzverhalten in Zukunft ändern und einen großen Teil ihres Vermögens auf Robinhood übertragen. Dies könnte ein schwieriges Unterfangen werden. Die Marke könnte aber eine entscheidende Rolle spielen."

Und wie passt der Krypto-Hype da rein? "Robinhoods zunehmende Abhängigkeit von Krypto könnte dem Unternehmen helfen, wenn die Branche heiß läuft, aber auch starke Ausschläge nach unten verursachen, wenn es mit den Kryptomärkten abwärts gehen sollte", meint Oldenburger.

Zukünftig werde sich Robinhood wegen der durchaus berechtigten Sorge um die derzeitigen Einnahmequellen auch anderen Geschäftsmodellen zuwenden, glaubt der Analyst. Themen wie Kreditvergabe und Zahlungsdienstleistungen würden diskutiert. Eine Sache, die das Unternehmen derzeit nicht plane, sei, Dividenden an Aktionäre zu zahlen.



Das Wachstum und der technologische Wettstreit mit den anderen Technologiekonzernen stünden aktuell im Vordergrund: "Robinhood ist wohl eines der heißesten Eisen an der Börse, an dem sich Anleger die Finger verbrennen könnten. Ein eventuell nicht nachhaltiges Geschäftsmodell mit hochvolatilen Umsatzströmen steht einem riesigen Kundenstamm mit der Fantasie für neue Geschäftsfelder gegenüber", so der CMC Marktanalyst Oldenburger.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

