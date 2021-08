Toronto und Gatineau, Quebec (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen meldet ein weiteres Rekordquartal und positioniert sich für die Expansion in neue Märkte.Converge Technology Solutions Corp. ("Converge" oder "das Unternehmen") (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) freut sich, seine Finanzergebnisse für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2021 bekannt zu geben. Alle Angaben sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar.Q2 2021 Highlights- Der Umsatz im zweiten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um 52 % auf 345,3 Millionen Dollar- Der Bruttogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um 43 % auf 78,2 Millionen Dollar.- Das bereinigte EBITDA stieg um 86 % von 11,7 Mio. Dollar im Vorjahr auf 21,7 Mio. Dollar.- Nicht in unseren Zahlen für das zweite Quartal enthalten sind 54,6 Millionen Dollar Umsatz und 3,9 Millionen Dollar bereinigtes EBITDA, die Teil der am 30. Juni angekündigten, aber noch nicht abgeschlossenen Akquisitionen von Vicom Infinity und Infinity System sind.- Der Nettogewinn betrug 1,0 Millionen Dollar gegenüber einem Verlust von 4,4 Millionen Dollar im Vorjahr.- Abschluss einer Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 172,5 Millionen Dollar zu 7,50 Dollar pro Stammaktie im Juni 2021- Aufnahme von Doris Albiez in den Europäischen Beirat und Ernennung von Darlene Kelly und Thomas Volk in den Converge-Vorstand auf der Jahreshauptversammlung von Converge- Abschluss der Übernahmen von Dasher Technologies, Inc., einem führenden Anbieter von IT-Lösungen mit Sitz im Silicon Valley, Exactly IT, einem Anbieter von Managed IT Services der nächsten Generation, und Unterzeichnung endgültiger Vereinbarungen zur Übernahme von Vicom Infinity, Inc. und Infinity Systems Software- Fünf wichtige IBM-Auszeichnungen 2021 erhalten, darunter: den Beacon Award, Top North America Sell Business Partner of the Year, Top North America IBM and Red Hat Synergy Partner of the Year, IBM Data and AI Business Unit Excellence Award for Cloud Pak for Data und IBM Business Unit Excellence Award for Protect: Digital Trust- 121 neue Net-Logos im Laufe des Quartals hinzugefügt- Erlangung des Titanium Partner Status mit Intel Corporation; Diamond Status mit Palo Alto Networks; Elite Partner Status mit Pure Storage; und Platzierung unter den ersten fünfzig auf der CRN's 2021 Solution Provider 500 ListIm Anschluss an das Quartal- Abschluss der Übernahme der REDNET AG, eines IT-Dienstleisters mit Sitz in Mainz, Deutschland, und damit unsere erste europäische Akquisition- Vierzehnter Platz auf der CRN 2021 Fast Growth 150 Liste; Bekanntgabe als Ingram Micro's Blue Series Partner of the Year und CORE Partner of the Year für Nordamerika; und Empfänger des 2021 North American Microsoft Surface Reseller of the Year"Converge ist sehr stolz darauf, ein weiteres Rekordquartal zu verkünden", sagte Shaun Maine, CEO von Converge. "Das Team ist weiterhin in allen Aspekten unseres Geschäfts aktiv, da wir uns darauf konzentrieren, unserer wachsenden Zahl von geschätzten Kunden erstklassige Lösungen zu bieten. Zusätzlich zu unserem außergewöhnlichen Wachstum in Nordamerika freuen wir uns sehr über den Abschluss der Akquisition unserer Plattform in Europa und darauf, unseren nordamerikanischen Erfolg auch in Übersee zu wiederholen. Um unsere Investorenbasis im Zusammenhang mit unserer europäischen Expansion weiter auszubauen, wird das Unternehmen eine Zweitnotierung an der Londoner Börse in Erwägung ziehen. Unsere Größe und Reichweite sowie das umfassende Fachwissen in unseren Hauptgeschäftsbereichen machen Converge zu einem der führenden Anbieter von IT-Lösungen auf dem Markt, und wir freuen uns darauf, unseren geschätzten Kunden, Aktionären, Mitarbeitern und Stakeholdern auch weiterhin zu dienen. Darüber hinaus hat Converge ein neues, auf Cybersicherheit spezialisiertes SaaS-Unternehmen, Portage CyberTech Inc, gegründet, das die Geschäftsbereiche Becker Carrol und Vivvo zusammenfasst. Portage wird sich in den kommenden Monaten auf den Ausbau seines einzigartigen Angebots und die Erweiterung seiner Präsenz konzentrieren und möglicherweise direkt Kapital aufnehmen, um das organische und M&A-Wachstum für seine SaaS-Lösungen zu finanzieren. Dies sind aufregende Zeiten für Converge, und wir bleiben unserem Ziel treu, die Erwartungen unserer Kunden und Aktionäre zu erfüllen und zu übertreffen."Details zur Telefonkonferenz:Datum: Donnerstag, 12. August 2021Uhrzeit: 09:00 Uhr ETDie Einwahlnummern für Teilnehmer:Lokal - Toronto (+1) 647 794 4605Gebührenfrei - Nordamerika (+1) 888 204 4368(Deutschland) - 0800 589 4609Vereinigtes Königreich - 0800 358 6377Konferenz-ID: 7839132Aufnahme-Wiedergabe-Nummern:Toronto (+1) 647 436 0148Gebührenfrei - Nordamerika (+1) 888 203 1112Passcode: 7839132Ablaufdatum: 19. August 2021Ein Live-Audio-Webcast und ein Archiv der Telefonkonferenz werden auf der Website des Unternehmens unter https://convergetp.com/investor-relations/verfügbar sein. Bitte stellen Sie mindestens 15 Minuten vor der Telefonkonferenz eine Verbindung her, damit Sie genügend Zeit haben, die Software herunterzuladen, die Sie eventuell benötigen, um den Webcast zu hören.Informationen zu ConvergeConverge Technology Solutions Corp. ist ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen und Dienstleistungen konzentriert. Die regionalen Vertriebs- und Service-Organisationen von Converge liefern fortschrittliche Analyse-, Cloud- und Cybersicherheitsangebote an Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt diese Lösungen mit Angeboten für Managed Services, digitale Infrastruktur und Fachwissen über alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt. Dieser vielschichtige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen geschäftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie auf convergetp.com.Zusammenfassung der konsolidierten Bilanzen(ausgedrückt in Tausenden von Dollar)30. Juni 2021 31. Dezember 2020VermögenswerteUmlaufvermögenBarmittel Dollar 124.923 Dollar 64.767Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 351.663 364.308und sonstige ForderungenInventar 62.096 37.868Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige 9.757 10.376Vermögensgegenstände548.439 477.319Langfristige VermögenswerteSachanlagen und nutzungsberechtigte 27.108 23.558Vermögenswerte, nettoImmaterielle Vermögenswerte, netto 147.903 108.926Firmenwert 186.995 110.068Sonstige langfristige Vermögenswerte 1.969 749Dollar 912.414 Dollar 720.620Summe der Verbindlichkeiten und desEigenkapitalsKurzfristige VerbindlichkeitenVerbindlichkeiten aus Lieferungen und Dollar 377.127 Dollar 398.003Leistungen und sonstige VerbindlichkeitenAnleihen 50.513 133.281Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 26.437 22.125Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige 34.656 17.376VerbindlichkeitenVerbindlichkeiten aus Ertragsteuern 2.453 764491.186 571.549Langfristige VerbindlichkeitenSonstige finanzielle Verbindlichkeiten 41.535 28.858Anleihen 723 5.882Latente Steuerschuld 24.618 12.584Dollar 558.062 Dollar 618.873EigenkapitalStammaktien 383.696 135.354Tauschrechte 3.808 4.853Rücklage aus der Währungsumrechnung 1.435 817Defizit (34.587) (39.277)354.352 101.747Dollar 912.414 Dollar 720.620Zusammenfassung der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung (Verlust) und des Gesamtergebnisses (Verlust)(ausgedrückt in Tausenden von Dollar)Drei Monate bis 30. Juni, Sechs Monate bis zum 30.Juni,2021 2020 2021 2020EinnahmenProdukt Dollar 281.287 Dollar 175.307 Dollar 533.794 Dollar 365.691Service 64.020 52.535 121.715 103.676Gesamteinnahmen 345.307 227.842 655.509 469.367Kosten des Umsatzes 267.063 172.993 509.469 359.683Bruttogewinn 78.244 54.849 146.040 109.684Vertriebs-, 57.630 44.174 107.273 89.576Verwaltungs- undGemeinkostenEinkommen vor folgenden 20.614 10.675 38.767 20.108PostenAbschreibungen und 7.898 5.623 14.386 11.024AmortisationenFinanzaufwendungen, 1.727 5.316 4.147 10.815nettoSondergebühren 5.354 4.307 8.405 6.049Sonstige Aufwendungen 1.913 999 3.006 (620)(Erträge)Gewinn (Verlust) vor 3.722 (5.570) 8.823 (7.160)ErtragsteuernErtragsteueraufwand 2.697 (1.169) 4.133 (1.342)(-erstattung)Nettogewinn (-verlust) Dollar 1.025 Dollar (4.401) Dollar 4.690 Dollar (5.818)Sonstige Gesamtgewinne(-verluste)Wechselkursverlust bei (820) (951) (618) 748Umrechnungausländischer GeschäfteGesamtergebnis Dollar 1.845 Dollar (3.450) Dollar 5.308 Dollar (6.566)(Verlust)Bereinigtes EBITDA Dollar 21.720 Dollar 11.654 Dollar 40.488 Dollar 22.500Bereinigtes EBITDA (Non-IFRS-Finanzkennzahl)Das bereinigte EBITDA stellt den Nettoverlust bzw. -gewinn dar, bereinigt um Abschreibungen, Zinsaufwendungen und Finanzierungskosten, Wechselkursgewinne und -verluste, Ertragsteueraufwendungen und Sonderaufwendungen. Die Sonderaufwendungen bestehen in erster Linie aus restrukturierungsbedingten Aufwendungen für die Kündigung von Mitarbeitern, die Beendigung von Mietverhältnissen und die Restrukturierung von erworbenen Unternehmen sowie aus bestimmten Rechtskosten oder Rückstellungen im Zusammenhang mit erworbenen Unternehmen. Von Zeit zu Zeit können sie auch Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts von bedingten Gegenleistungen und andere derartige einmalige Kosten im Zusammenhang mit Restrukturierungen, Finanzierungen und Akquisitionen enthalten. Das Unternehmen verwendet das bereinigte EBITDA, um Anlegern eine zusätzliche Kennzahl für die operative Leistung zur Verfügung zu stellen und so Trends im Kerngeschäft aufzuzeigen, die bei einer ausschließlichen Verwendung von IFRS-Finanzkennzahlen möglicherweise nicht ersichtlich sind. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung von Emittenten häufig Non-IFRS-Kennzahlen verwenden. Das Management verwendet auch Non-IFRS-Kennzahlen, um den Vergleich der operativen Leistung von Periode zu Periode zu erleichtern, um jährliche Betriebsbudgets zu erstellen und um die Fähigkeit zu beurteilen, Investitionsausgaben und Anforderungen an das Betriebskapital zu erfüllen.Das bereinigte EBITDA ist keine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Die Definition des bereinigten EBITDA des Unternehmens wird sich wahrscheinlich von der anderer Unternehmen unterscheiden, so dass die Vergleichbarkeit eingeschränkt sein kann. Das bereinigte EBITDA sollte nicht als Ersatz für oder isoliert von Kennzahlen betrachtet werden, die nach IFRS erstellt wurden. Investoren werden ermutigt, die Abschlüsse und Angaben des Unternehmens in ihrer Gesamtheit zu prüfen. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf Non-IFRS-Kennzahlen zu verlassen und diese in Verbindung mit den am ehesten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen zu betrachten. Das Unternehmen hat das bereinigte EBITDA wie folgt auf die am besten vergleichbare IFRS-Kennzahl übergeleitet:Für die drei Monatemit Ende 30. Für die sechs Monatemit Ende 30.Dezember, Dezember,2021 2020 2021 2020Jahresüberschuss Dollar 3.722 Dollar (5.570) Dollar 8.823 Dollar (7.160)(-fehlbetrag) vor SteuernFinanzaufwand 1.727 5.316 4.148 10.815Abschreibungen und 7.898 5.623 14.386 11.024AmortisationenIn den Umsatzkosten 1.065 1.346 1.760 2.780enthaltene AbschreibungenFremdwährungsverlust 1.954 632 2.966 (1.008)(-gewinn)Sondergebühren 5.354 4.307 8.405 6.049Bereinigtes EBITDA Dollar 21.720 Dollar 11.654 Dollar 40.488 Dollar 22.500Zukunftsgerichtete Informationen:Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "Zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze in Bezug auf Converge und sein Geschäft. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Formulierungen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "antizipiert" oder "antizipiert nicht", "plant", "Budget", "geplant", "prognostiziert". "Schätzt", "glaubt" oder "beabsichtigt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Aussage, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "möglicherweise" oder "könnte", "würde", "könnte" oder "wird" eintreten oder erreicht werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die, obwohl sie als angemessen angesehen werden, bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Converge keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass er kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen sollte.Für eine detaillierte Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen und seine Geschäfte und Angelegenheiten ausgesetzt sind, sollten sich die Leser auf die auf SEDAR unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com abrufbaren Unterlagen des Unternehmens beziehen, einschließlich des jüngsten Jahresinformationsformulars, der Management Discussion and Analysis und der Jahres- und Quartalsabschlüsse.