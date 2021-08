(shareribs.com) Chicago 13.08.2021 - Der Cannabisproduzent Cresco Labs hat seine Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Das Unternehmen will bis zum Ende des Jahres die Milliarde beim Umsatz knacken. Cresco Labs hat für das zweite Quartal einen Umsatz von 210 Mio. USD gemeldet, ein Plus von 17,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal mehr als doppelt so viel, wie vor einem Jahr. Der Bruttogewinn lag bei ...

