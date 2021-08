DJ DIE AUTO-WOCHE - das waren die wichtigsten Themen

Volkswagen-Konzern liefert im Juli 18,7 Prozent weniger aus

Volkswagen hat im Juli konzernweit 720.200 Fahrzeuge ausgeliefert und damit 18,7 Prozent weniger als vor einem Jahr. In den ersten sieben Monaten des Jahres summierten sich die Auslieferungen auf 5,698 Millionen Einheiten, 19,2 Prozent mehr als vor Jahresfrist.

Dieselkäuferin kann von VW Ersatz der Wertminderung verlangen

Wer einen VW Diesel mit manipulierter Software gekauft hat, dem kann Schadenersatz zustehen - auch wenn er sein Auto behält. Der Bundesgerichtshof erklärte, dass einer Passat-Käuferin ein sogenannter kleiner Schadenersatzanspruch zustehe. Dabei geht es um die Wertminderung des Fahrzeugs.

Porsche Holding erzielt wieder Milliardengewinn

Die Porsche Automobil Holding hat im ersten Halbjahr dank der Volkswagen-Beteiligung deutlich mehr verdient. Infolge der coronabedingt hohen Verluste im Vorjahr erzielte die Porsche SE wieder einen Milliardengewinn. An dem Ausblick auf das Gesamtjahr hält die im MDAX notierte Familienholding fest.

HINTERGRUND/VW setzt auf Herstellung eigener E-Auto-Batterien

Viele der traditionellen Autohersteller versuchen ihre eigenen Batterien für Elektroautos zu entwickeln. Damit verfolgen sie eine Strategie, die dazu beigetragen hat, Tesla zum größten Anbieter auf dem Markt zu machen. Die jahrelangen Bemühungen von VW zeigen aber auch die Schwierigkeiten auf. Analysten prognostizieren, dass der deutsche Riese, der gemessen am Umsatz bereits einer der beiden größten Automobilhersteller der Welt ist, schon im nächsten Jahr der größte Hersteller von Elektroautos sein wird. Die Herstellung einer kosteneffizienten Batterie ist jedoch der Schlüssel dazu, ob Volkswagen mit diesem Vorstoß auch Geld verdienen kann.

Hella-Gründerfamilie entscheidet am Wochenende über Verkauf

Die künftige Eigentümerstruktur des Autozulieferers Hella wird sich in wenigen Tagen entscheiden. Die Hella GmbH & Co KGaA bestätigte Medienberichte, nach denen die Gründerfamilie, die rund 60 Prozent des Grundkapitals hält, an diesem Wochenende über einen Verkauf ihrer Aktien entscheiden will. Das Unternehmen selbst hat unterdessen seine Verhandlungen mit allen Kaufinteressenten über den Abschluss einer aus seiner Sicht akzeptablen Zusammenschlussvereinbarung beendet, mit denen die Interessen des Unternehmens weitreichend geschützt werden.

Tesla-Rivale Nio schneidet besser ab als erwartet

Der chinesische Elektroautohersteller Nio hat seinen Verlust im zweiten Quartal weniger stark ausgeweitet als von Analysten befürchtet. Zudem rechnet das Unternehmen dank der steigenden Nachfrage und Verbesserungen in der Lieferkette mit einem höheren Umsatz im laufenden Quartal. Im zweiten Quartal betrug der Verlust 587 Millionen Yuan - umgerechnet 77 Millionen Euro oder 91 Millionen US-Dollar - nach einem Fehlbetrag von 451 Millionen im Vorjahr.

Autoabsatz in China rutscht im Juli wegen Chip-Knappheit ab

In China ist der Autoabsatz im Juli den zweiten Monat in Folge gegenüber dem Vorjahr rückläufig, weil die weltweite Chip-Knappheit die Fahrzeugproduktion weiter bremst. Die Verkäufe von Personenkraftwagen sanken um 6,2 Prozent auf 1,5 Millionen Fahrzeuge ab. Im Juni waren die Verkäufe um 5,1 Prozent eingeknickt. Damit wurde eine 11-monatige Wachstumsserie im Jahresvergleich beendet. Der weltweite Mangel an Halbleitern führe zu einer Drosselung in der Autoindustrie.

