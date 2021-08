DJ MÄRKTE EUROPA/DAX fällt nach Rekordhoch unter 16.000er-Marke zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Am Freitag den 13. ist es endlich so weit. Das deutsche Aktienbarometer DAX ist erstmals über die runde Marke von 16.000 Punkten gestiegen. Nach seinem Tief im Vorjahr hat er sich nahezu verdoppelt. Damals war der Einfluss des Corona-Virus auf den Alltag kaum abzuschätzen, heute leben wir damit. Mit Hilfe der Fiskal- und Geldpolitik konnte das Konjunkturtief schnell wieder verlassen werden, die Unternehmen haben sich auf der Kostenseite schlanker aufgestellt und liefern aktuell sehr gute Ertragszahlen für das zweite Quartal 2021.

Aktienstratege Frank Klumpp von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) macht im Gegensatz zu früheren Haussen derzeit keine Spur von Euphorie aus. Zwar werde die US-Notenbank bei ihrer lockeren Geldpolitik wohl bald "den Fuß von Gaspedal nehmen", aber bis die Notenbanken wirklich restriktiv würden, werde es noch eine Weile dauern - erst recht in Europa.

Einer der großen Gewinner am deutschen Aktienmarkt sind die Aktien der Deutschen Post, bei der weiterhin das Paketgeschäft brummt. Aber auch die Automobilhersteller VW und Daimler können auf eine gute Aktienperformance schauen, haben sie doch den Weg zur Elektromobilität nun konsequent eingeschlagen. Ganz vorne mit dabei ist auch Merck, die Aktie notiert auf Allzeithoch.

Am Nachmittag bröckeln die Kurs etwas und der DAX notiert nur noch 0,2 Prozent höher bei 15.972, das Tageshoch lag dagegen bei 16.033. Zählern. Der Euro-Stoxx-50 tendiert kaum verändet bei 4.228 Punkten, hier ist das Hoch aus dem Jahr 2000 mit 5.464 Zählern noch weit entfernt. Dies liegt unter anderem daran, dass die Telekomwerte während der Dotcom-Blase zur Jahrtausendwende die Performance des europäischen Index stark beeinflusst haben. Damals notierte der europäische Sub-Index der Telekom-Werte rund viermal so hoch wie heute. Breiter diversifiziert ist dagegen der Stoxx-600, der ebenfalls auf Rekordhoch notiert.

M&A-Karussell dreht sich weiter

Derweil dreht sich das M&A-Karussell weiter. Zooplus-Aktien haussieren mit Aufschlägen von 41 Prozent auf 392,40 Euro. Zorro Bidco hat den Zooplus-Aktionären ein öffentlichen Übernahmeangebot für alle Stückaktien der Gesellschaft unterbreitet. Zorro bietet 390 Euro in bar je Anteilsschein. Die Mindestannahmeschwelle für das Gebot liegt bei nur 50 Prozent zuzüglich einer Zooplus-Aktie.

Hinter Zorro Bidco steht die US-Beteiligungsgesellschaft Hellman & Friedman. Zooplus schloss schon eine Investorenvereinbarung mit Zorro, um eine strategische Partnerschaft einzugehen und die eigene Position als Europas führende Online-Plattform für Heimtierbedarf auszubauen.

Varta-Aktien brechen dagegen nach Geschäftszahlen um 10 Prozent ein. Im Handel heißt es, dass hier mit einer Anhebung des Ausblicks gerechnet worden sei, da der Konsens der Analysten bereits optimistischer für das Geschäftsjahr sei. Zudem soll ein Analyst darauf verwiesen haben, dass der Erfolg im zweiten Halbjahr stark von der Einführung des neuen Airpod abhänge. Für Knorr-Bremse geht es nach Zahlenausweis um 1,1 Prozent nach unten. Das Ebitda liege unter den Schätzungen, heißt es.

Adidas gewinnen 2,5 Prozent. Der Sportartikelhersteller hatte am Vortag im späten Handel mitgeteilt, die Tochter Reebok für bis zu 2,1 Milliarden Euro verkauft zu haben. Käufer ist Authentic Brands, ein Marken-Managementunternehmen mit Sitz in New York, zu dessen Eigentümern unter anderem Blackrock gehört. Ursprünglich hatte Adidas mehr für Reebok gezahlt als die nun eingestrichene Summe.

Als ordentlich werden die Halbjahreszahlen von Deutsche Wohnen (unverändert) im Handel gewertet. "Angesichts der laufenden Übernahme sind sie aber eigentlich irrelevant", sagt ein Händler. Die Aktie notiere daher nahe dem Vonovia-Gebot von 53 Euro, das von Aufsichtsrat und Vorstand der Deutsche Wohnen befürwortet wird. Große Kursänderungen seien daher nicht zu erwarten.

Gea mit Aktienrückkaufprogramm

Gea steigen auch dank der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms um 3,3 Prozent. Es soll rund 300 Millionen Euro betragen und rund 4,4 Prozent des Grundkapitals bis Ende 2022 zurückkaufen. Das sei eine gute Nachricht über die Zuversicht, die Gea damit hinsichtlich ihrer finanziellen Stärke ausstrahle, meint ein Händler. Zudem hat der Anlagenbauer endgültige Zahlen vorgelegt und im zweiten Quartal netto deutlich mehr verdient als vor Jahresfrist. Die Düsseldorfer meldeten bei Vorlage ihres kompletten Quartalsberichtes einen Anstieg des Konzerngewinns um 70 Prozent auf 76,9 Millionen Euro.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.227,88 +0,0% 1,55 +19,0% Stoxx-50 3.661,39 +0,2% 5,99 +17,8% DAX 15.972,19 +0,2% 34,68 +16,4% MDAX 35.945,78 +0,4% 141,29 +16,7% TecDAX 3.829,13 -0,2% -9,50 +19,2% SDAX 17.120,17 +1,4% 244,52 +16,0% FTSE 7.214,35 +0,3% 21,12 +11,3% CAC 6.896,08 +0,2% 13,61 +24,2% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,46 -0,00 +0,11 US-Zehnjahresrendite 1,33 -0,03 +0,41 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:55 Uhr Do, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1768 +0,3% 1,1734 1,1733 -3,7% EUR/JPY 129,51 -0,0% 129,52 129,45 +2,7% EUR/CHF 1,0813 -0,2% 1,0838 1,0832 +0,0% EUR/GBP 0,8504 +0,1% 0,8498 0,8482 -4,8% USD/JPY 110,05 -0,3% 110,38 110,34 +6,6% GBP/USD 1,3840 +0,2% 1,3807 1,3833 +1,3% USD/CNH (Offshore) 6,4832 +0,1% 6,4803 6,4786 -0,3% Bitcoin BTC/USD 46.602,01 +5,3% 45.767,51 44.292,01 +60,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,85 69,09 -0,3% -0,24 +42,9% Brent/ICE 71,07 71,31 -0,3% -0,24 +39,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.768,92 1.752,73 +0,9% +16,20 -6,8% Silber (Spot) 23,51 23,18 +1,5% +0,34 -10,9% Platin (Spot) 1.029,05 1.021,65 +0,7% +7,40 -3,9% Kupfer-Future 4,39 4,36 +0,6% +0,03 +24,4% ===

