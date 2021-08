Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von K+S. Die Aktie des Düngemittelherstellers hatte bereits am Donnerstag nach Zahlenvorlage verloren, auch der Freitag gestaltete sich eher schwach. Bei den Verkäufen steht Varta auf dem ersten Platz. Der Konzernumsatz stieg in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 um 1,8 Prozent auf 397,6 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA stieg um rund zehn Prozent auf 112,3 Millionen Euro. Damit sieht das Technologieunternehmen seine Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Analysten hatten allerdings im Vorfeld mehr erwartet (beim Umsatz 405 Millionen, beim EBITDA 116 Millionen Euro).