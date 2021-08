Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

DE0005790430 FUCHS PETROLUB SE Vz. 13.08.2021 DE000A3E5D56 FUCHS PETROLUB SE Vz. 16.08.2021 Tausch 1:1

DE0005790406 FUCHS PETROLUB SE St. 13.08.2021 DE000A3E5D64 FUCHS PETROLUB SE St. 16.08.2021 Tausch 1:1

CA91703R1091 Uravan Minerals Inc. 13.08.2021 CA91703R2081 Uravan Minerals Inc. 16.08.2021 Tausch 10:1

FUCHS PETROLUB-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de