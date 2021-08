Pressemitteilung der PANDION AG:

PANDION FRANCIS in Düsseldorf an Real I.S. verkauft

- 14-geschossiges Bürohochhaus in Düsseldorfer Top-Lage verkauft- Gesamtmietfläche von 5.400 Quadratmetern

Das inhabergeführte Unternehmen PANDION AG (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289YC5), ein führender Immobilienprojektentwickler für hochwertige Wohn- und Gewerbeprojekte in deutschen A-Städten, hat das Bürogebäude PANDION FRANCIS in der Düsseldorfer Innenstadt an Real I.S. verkauft. Über ...

