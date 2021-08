Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!Donnerstag, 19. August 2021, 1.05 UhrFilmgorillasDas Film- und Serienmagazinmit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke und Daniel SchröckertSteven Gätjen und Silke Schröckert stellen "Promising Young Woman" vor, dessen Regisseurin 2021 für ihr Drehbuch einen Oscar gewonnen hat. In der Titelrolle glänzt Carey Mulligan.Im zweiten Teil vergleichen Anne Wernicke und Daniel Schröckert die beiden jüngsten Auftritte ihres Lieblings-Monsters Godzilla in dem amerikanischen Reboot "Godzilla" von 2014 und dem japanischen "Shin Godzilla" von 2016. Welche Echse kann mehr überzeugen?Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4993796