Der Black Friday ist längst mehr als ein einzelner Tag mit Sonderangeboten. Rund um das Shopping-Event ist eine Reihe weiterer Aktionstage entstanden. Zahllose Shops machen mit. Doch nicht jedes Angebot lohnt sich. Hier erfahrt ihr alles, was ihr zum Black Friday 2021 wissen müsst. Wann ist der Black Friday 2021? Das Datum für den Black Friday ist in diesem Jahr der 26. November. Allerdings wird es schon ab Montag, dem 22. November, vielerorts Schnäppchen und Angebote geben. Wie lang dauert der Black Friday? Für die besten Deals und Rabatte heißt es nicht nur am 26. November aufmerksam zu sein. Denn mittlerweile dauert der Black Friday letztlich drei Tage und schließt...

