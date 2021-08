Mehr als drei Prozent steigen die Kurse der Aktie von BioNTech und Moderna heute kurz nach Handelsbeginn in den USA, bevor Anleger wieder ein paar Gewinne mitnehmen. Heute steht ein Termin an, der im Endeffekt dazu führen könnte, dass die Impfstoff-Hersteller ein noch besseres Geschäft als bisher machen.Die Centers for Disease Control and Prevention, eine Behörde des US-Gesundheitsministeriums, diskutieren am heutigen Freitag über Auffrischungsimpfungen für Menschen mit geschwächtem Immunsystem. ...

