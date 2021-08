DJ Aktien Schweiz erneut mit Rekordhoch

ZÜRICH (Dow Jones)--Auch zum Wochenausklang hat sich die Rekordjagd an der schweizerischen Börse fortgesetzt. Der SMI markierte den fünften Tag in Folge ein neues Allzeithoch - dieses liegt nun bei 12.479 Punkten. Für die abgelaufene Woche steht ein Plus von rund 2 Prozent zu Buche. Damit scheinen die Inflationsängste in den Hintergrund getreten zu sein, hieß es von einem Teilnehmer. Der jüngste starke Anstieg der US-Erzeugerpreise sei von den Investoren weitgehend ignoriert worden.

Zudem mehren sich die Stimmen aus der US-Notenbank, die eine Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe fordern. Einige Teilnehmer rechnen damit, dass Fed-Präsident Jerome Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole Ende August einen solchen Schritt ankündigen könnte.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 12.464 Punkte. Auch der Dow-Jones-Index und der S&P-500 in New York sowie der DAX markierten erneut Rekordhochs. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 18,89 (zuvor: 22,8) Millionen Aktien.

Die Gewinnerliste im SMI wurde von Nestle angeführt, die um 0,8 Prozent vorrückten. Auch die Versicherer Swiss Life, Swiss Re und Zurich Insurance zeigten sich mit einem Plus von bis zu 0,8 Prozent. Nach den besser als erwartet ausgefallenen Ergebnissen am Vortag profitierte die Aktie von Zurich Insurance von diversen positiven Analystenkommentaren. Die Papiere von Roche und Novartis gewannen jeweils 0,3 Prozent.

