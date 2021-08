Die elumeo SE (ISIN: DE000A11Q059), führendes europäisches Unternehmen im elektronischen Vertrieb von hochwertigem Edelsteinschmuck, hat im ersten Halbjahr 2021 bei Umsatz und Ergebnis deutlich zugelegt. Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten gegenüber dem Vorjahr um 30,3 % von EUR 20,0 Mio. auf EUR 26,1 Mio., der Rohertrag überproportional um 41,3 % von EUR 10,1 Mio. auf EUR 14,3 Mio. Insgesamt wurde in H1 2021 ein Konzern-Gesamtergebnis von EUR 1,2 Mio. nach EUR -1,3 Mio. in H1 2020 erzielt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Bereinigtes-EBITDA) verbesserte ...

