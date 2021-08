Montreal (ots/PRNewswire) - Aya Gold & Silver Inc. (TSX: AYA) ("Aya" oder das "Unternehmen") freut sich, ein weiteres solides Quartal der Betriebs-, Erschließungs- und Explorationsleistung für das Quartal zum 30. Juni 2021 bekannt zu geben. Alle Beträge sind in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben.Q2-2021 Highlights- Silberproduktion von 439.149 Unzen ("oz") in Q2-2021, eine Steigerung von 219 % gegenüber Q2-2020- Silberverkäufe von 419.997 Unzen in Q2-2021, ein Anstieg von 263 % gegenüber Q2-2020- Umsatz von 9,9 Millionen US-Dollar in Q2-2021, eine Steigerung von 384 % gegenüber Q2-2020- Operativer Cashflow für den Zeitraum von 5,5 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem negativen operativen Cashflow in Q2-2020- Verarbeitete Erzmenge von 56.318 Tonnen ("t") in Q2-2021, ein Anstieg um 89 % gegenüber Q2-2020- Rückgewinnung von 82 % in Q2-2021, ein Anstieg um 24 % gegenüber Q2-2020- Die geförderten Tonnen betrugen in Q2-2021 durchschnittlich 700 Tonnen pro Tag ("tpd"), was der vollen Kapazität entspricht- Acht Bohrgeräte drehen sich auf Zgounder mit dem Ziel, bis Ende 2021 eine Ressource von 100 Millionen Unzen Silber zu gewinnen- Abschluss der Übernahme von Algold Resources Ltd. im Juni 2021 für 13,4 Millionen US-Dollar- Machbarkeitsstudie zur Erweiterung von Zgounder kommt gut voran- Erteilung von sieben neuen Genehmigungen für Explorationen in Marokko- Zuverlässige Finanzlage mit 36,9 Millionen US-Dollar an Barmitteln, Barmitteläquivalenten und Barmitteln mit Verfügungsbeschränkung- Fertigstellung des Nachhaltigkeitsberichts für das Jahr 2020 in Übereinstimmung mit den Standards der Global Reporting Initiative"Unser Geschäftsbetrieb entwickelte sich im zweiten Quartal sehr positiv, wir erreichten die geplante Abbaukapazität und verzeichneten eine vierteljährliche Rekordproduktion, die im dritten Quartal in Folge zu einem Rekord-Cashflow beitrug. Zgounder lieferte weiterhin außergewöhnliche Step-Out-Bohrergebnisse, die den Streichen nach Osten erweitern und das Potenzial bieten, die Ressource über den aktuellen Ressourcenumfang hinaus zu vergrößern. Mit dem Abschluss der Akquisition von Algold haben wir unser Portfolio an produktionsnahen Erschließungsanlagen opportunistisch erweitert. Außerdem haben wir unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, der die Grundlage für die künftige ESG-Berichterstattung bildet und unser Engagement für den Aufbau von Vertrauen bei den Stakeholdern und die Erzielung nachhaltiger Ergebnisse unterstreicht", so Benoit La Salle, Geschäftsführer und CEO.Q2-2021 Operative und finanzielle HöhepunkteZeitraum von drei Monaten mit Ende Juni30Wichtige Leistungsdaten 2021 2020 % VariationBetrieblichVerarbeitetes Erz (Tonnen) 56318 29797 89 %Durchschnittsgrad (g/t Ag) 297 217 37 %Mühlenrückgewinnung (%) 82,0 % 66,1 % 24 %Produzierte Silberbarren (oz) 174.786 101.321 73 %Produziertes Silber in Konzentrat 264.363 36.352 627 %zum Verkauf (oz)Produziertes Silber gesamt (oz) 439.149 137.673 219 %Verkaufte Silberbarren (oz) 163.499 115.642 41 %Silber in Konzentrat zu verkaufen 256.498 - NMVerkauft (oz)Silberverkäufe gesamt (oz) 419.997 115.642 263 %FinanziellesEinnahmen 9.873.276 2.040.753 384 %Umsatzkosten und aufwandsfreie 4.922.434 2.703.983 82 %GewinnbeteiligungBruttomarge 4.950.842 (663.230) 846 %Betriebsergebnis (Verlust) 1.993.848 (1.423.697) 240 %Nettoerträge (Verlust) 250.693 (1.194.493) 121 %Operative Zahlungsströme 5.493.640 (895.512) 713 %Bargeld und zweckgebundene 36.874.048 14.410.577 156 %BargeldanlageAktionäreGewinn (Verlust) pro Aktie ("EPS") 0,003 (0,015) NM- unverwässert & verwässert*NM - Nicht aussagekräftigQ2-2021 Highlights der ExplorationIn diesem Quartal wurden über 16.000 Meter Bohrungen durchgeführt, um das zuvor festgelegte Explorationsziel und die östliche Erweiterung von Zgounder zu definieren. Bis heute wurden 26.000 Meter des 35.000 Meter umfassenden Explorationsprogramms auf der Genehmigung für die Zgounder-Mine gebohrt. Derzeit sind acht Bohrgeräte bei Zgounder im Einsatz, vier von der Oberfläche und vier innerhalb der Mine. Das Programm ist auf dem besten Weg, termingerecht und im Rahmen des Budgets abgeschlossen zu werden.Im Berichtszeitraum begann ein geologisches Team vor Ort mit Explorationsarbeiten auf dem Grundstück Imiter bis in Marokko.Q2-2021 Optimierung des BetriebsIm zweiten Quartal führte die fortlaufende Kalibrierung des Bergbaubetriebs zu einer geplanten Abbaukapazität von 700 Tonnen pro Tag bei einer Gesamtmenge von 63,4kt gesprengtem Erz. Diese Verbesserungen sind in erster Linie auf die erfolgreiche Umstellung der Abbaumethode vom Schrumpf- auf das Cut-and-Fill-Verfahren sowie auf die Inbetriebnahme neuer Abbaugeräte zurückzuführen.Die Silbergewinnung der Flotationsanlage verbesserte sich von 81,9 % in Q1-2021 auf 84,2 % in Q2-2021. Der leichte Rückgang der Ausbeute in der Cyanidationsanlage in Q2-2021 auf 78,8 % im Vergleich zu 83,7 % in Q1-2021 wurde erwartet und ist für die heißen Sommermonate eingeplant worden.Q2-2021 BetriebsunterstützungEine Reihe von Investitionsprojekten ist in Arbeit. Nach der Aufstockung wird der Bau des Wasserspeicherbeckens nun voraussichtlich bis Ende 2021 abgeschlossen sein. In der Zwischenzeit wurden neue Brunnen in Betrieb genommen, um den Betrieb zu unterstützen. Die Renovierung der Zyanidanlage wurde im Quartal fortgesetzt. Im Rahmen eines Plans zur Erhöhung der Brecherkapazität wurde eine Anlage bestellt, die 2021 geliefert werden soll.Entwicklung der Zgounder-MineDie Machbarkeitsstudie für die Erweiterung der Zgounder-Silbermine kommt gut voran: Mehrere Trade-off-Studien wurden bereits abgeschlossen. Die geotechnischen Feldarbeiten stehen kurz vor dem Abschluss, und auch die anderen wichtigen Punkte liegen im Zeitplan.Informationen zu Aya Gold & Silver Inc.Aya Gold & Silver Inc. ist ein schnell wachsender, in Kanada ansässiger Silberproduzent mit Betrieben im Königreich Marokko.Als einziges an der TSX notiertes reines Silberbergbauunternehmen betreibt Aya die hochgradige Silbermine Zgounder und erkundet seine Grundstücke entlang der aussichtsreichen South-Atlas-Verwerfung, von denen mehrere in der Vergangenheit produzierende Minen und historische Ressourcen beherbergten. Ayas marokkanische Bergbauanlagen werden durch sein Tijirit-Goldprojekt in Mauretanien ergänzt, das bis zur Machbarkeit fortgeschritten ist.Seit seiner Ernennung Mitte 2020 konzentriert sich das Managementteam von Aya auf die Maximierung des Shareholder Value durch die Verankerung von Nachhaltigkeit im Zentrum der Produktions-, Ressourcen-, Governance- und finanziellen Wachstumspläne.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.ayagoldsilver.com .Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese spiegeln die Erwartungen des Managements hinsichtlich des zukünftigen Wachstums und der Geschäftsaussichten von Aya (einschließlich des Zeitpunkts und der Erschließung neuer Lagerstätten und des Erfolgs von Explorationsaktivitäten) und andere Möglichkeiten wider. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "potenziell", "erweitern", "wachsen", "ausweiten", "Verpflichtung", "geplant", "erwartet", "vorgesehen", "Hinweise" und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ",möglich", "könnten", "würden", "werden" oder "wahrscheinlich" ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden, verwendet, um solche zukunftsgerichteten Informationen zu identifizieren. Zu den spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen und Informationen in Bezug auf das Explorations- und Erschließungspotenzial von Zgounder und die Umwandlung von abgeleiteten Mineralressourcen in gemessene und angezeigte Mineralressourcen, zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten bei Zgounder und der Zeitpunkt für die Veröffentlichung der Offenlegung des Unternehmens im Zusammenhang mit dem Vorstehenden. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen die gegenwärtigen Einschätzungen des Managements widerspiegeln, die auf den Informationen beruhen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen, und auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann Aya nicht sicher sein, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen, Meinungen und Analysen, die von der Geschäftsleitung vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen, der aktuellen Bedingungen und ihrer Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen getroffen wurden, die die Geschäftsleitung für angemessen und relevant hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Diese Annahmen beinhalten unter anderem den Abschluss und den Zeitplan der Finanzierung, die Fähigkeit, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, die Genauigkeit der Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen (einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Erz-Tonnage und der Erz-Gehalt-Schätzungen), den Silberpreis, die Wechselkurse, die Brennstoff- und Energiekosten, die zukünftigen wirtschaftlichen Bedingungen, die voraussichtlichen zukünftigen Schätzungen des freien Cashflows und die Handlungsmöglichkeiten. Aya warnt Sie davor, sich unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.Zu den Risiken und Ungewissheiten, die sich auf zukunftsgerichtete Aussagen auswirken können, gehören unter anderem: die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, einschließlich behördlicher Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, Änderungen des Weltmarktpreises für Silber und anderer wichtiger Inputs, Änderungen der Minenpläne (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Durchsatz und Gewinnung, die durch metallurgische Eigenschaften beeinflusst werden) und andere Faktoren, wie etwa Verzögerungen bei der Projektdurchführung, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von Aya liegen, sowie andere Risiken und Unwägbarkeiten, die im Jahresbericht 2020 von Aya vom 31. März 2021 und in anderen von Aya bei Wertpapier- und Regulierungsbehörden eingereichten Unterlagen, die auf SEDAR unter www.sedar.com . Aya übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Annahmen im Zusammenhang mit diesen Plänen, Schätzungen, Projektionen, Überzeugungen und Meinungen ändern. Nichts in diesem Dokument ist als ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aya-Wertpapieren zu verstehen. Alle Verweise auf Aya schließen ihre Tochtergesellschaften ein, sofern der Kontext nichts anderes erfordert.