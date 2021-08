Unser DAX überspringt die runde Marke von 16.000 Punkten aber schliesst darunter: Alle Infos dazu im Marktbericht vom 13.08.2021 Runde Tausendermarke geschafft Am letzten Handelstag der Woche gab es erneut kein Signal am Morgen, was aus der Vorbörse heraus auf eine Bewegung hindeuten konnte. Negative Asiatische Märkte und ein neuer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...