Münster (ots) - Zwei Spielteilnehmer aus Finnland und Polen trafen am Freitag, den 13. die Gewinnklasse 1 von Eurojackpot und gewinnen jeweils 45 Millionen Euro.Im finnischen Helsinki wurden die Gewinnzahlen 4, 31, 39, 43 und 46 sowie die beiden Eurozahlen 1 und 4 ermittelt. Zwei Spielteilnehmer aus Finnland und Polen konnten alle sieben Zahlen richtig vorhersagen und teilen sich den Jackpot. Andreas Kötter, Chairman der Eurojackpot-Kooperation, gratuliert: "Freitag, der 13. ist angeblich ein Unglückstag. Das kann aber niemand belegen. Im Gegenteil: Dieser Tag kann auch viel Glück bringen, Gewinne bei Eurojackpot inklusive. So freuen wir uns über die beiden neuen 45-fachen Multi-Millionäre. Herzlichen Glückwunsch!"Gleich acht Treffer im sechsstelligen Bereich gibt es in der Gewinnklasse 2: Hier gehen jeweils 836.537,40 Euro nach Baden-Württemberg, Bayern, Hessen (2x), Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Norwegen und in die Tschechische Republik. Auch der dritte Rang reichte bei der aktuellen Ziehung noch für Großgewinne. Hier freuen sich gleich elf weitere Spielteilnehmer über jeweils 115.668,60 Euro.Der Eurojackpot war zuletzt am 25. Juni getroffen worden. Eine Brandenburgerin gewann 48,2 Millionen Euro. Es ist seit Start der Lotterie im März 2012 jetzt zum 14. Mal der Fall, dass der Jackpot auf seine maximale Summe angestiegen war. Bisher gab es acht Einzelgewinner, davon fünf aus Deutschland. Sechsmal wurde der 90-Millionen-Jackpot geteilt.Am kommenden Freitag (20. August) wartet der Eurojackpot mit einer Jackpotsumme von 10 Millionen Euro. Tipps können in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de abgegeben werden.Pressekontakt:Axel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/4993856