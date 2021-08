Wichtige Punkte Das Geschäftsmodell von Roku verlagert sich weg vom Umsatz mit Playern und lehnt sich in großem Stil an Software und Dienstleistungen an. Der Bericht zum zweiten Quartal hat diesen lukrativen Trend unterstrichen und die Investoren auf fantastische langfristige Renditen vorbereitet. Die Aktie von Roku fiel jedoch auf die Nachricht hin. Es ist höchste Zeit, sich ein paar Aktien zu schnappen, solange der Rabatt anhält. Der Media-Player-Technologieentwickler Roku (WKN:A2DW4X) berichtete ...

