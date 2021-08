Unterföhring (ots) - Fabelhafter Fußball-Freitag: SAT.1 feiert mit 13,8 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen den erfolgreichsten Tag seit Januar 2020 und landet klar vor der Konkurrenz. Die Liveübertragung des Bundesliga-Auftakts zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München (1:1) erzielt rantastische 28,0 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.). Insgesamt begeistert ranBundesliga 9,67 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite ab 3 Jahre).Sportlich weiter geht's live in SAT.1 am Samstag, 14. August 2021 (13:30 Uhr) und Sonntag, 15. August 2021 (15:00 Uhr) mit dem großen Saisonfinale der Formel-E-WM aus Berlin. Am Dienstag, 17. August 2021 (19:00 Uhr) fällt die erste Titelentscheidung der Fußball-Saison beim DFL-Supercup zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 14.08.2021 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Christiane MaskeCommunication & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1163email: Christiane.Maske@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: Clarissa.Schreiner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4993943