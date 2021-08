In unserem wöchentlichen Sampler-Briefing für t3n-Pros geht es diesmal darum, wie wir den Glauben an Future Positive doch irgendwie erhalten können. Es gibt Wochen, in denen es gar nicht so einfach ist, sich den Glauben an eine positive Zukunft zu bewahren. Wochen, in denen beispielsweise ein Mensch, der Kanzler dieser Bundesrepublik werden will (und möglicherweise auch wird) einmal mehr ein ziemlich getrübtes Verhältnis zu wissenschaftlichen Erkenntnissen offenbart - und dafür in aller Öffentlichkeit von einem amerikanischen ...

