Google will mit seiner Pixel-6-Reihe endlich in die High-End-Smartphone-Liga aufsteigen und kompromisslose Geräte liefern. Der Techriese hat schon erste Details zur Ausstattung angekündigt, wir versuchen die Spec-Lücken zu füllen. Als Google 2016 seine ersten Pixel-Modelle vorstellte, erklärte Android-Chef Hiroshi Lockheimer, sich mit den Smartphones im Premium-Segment positionieren zu wollen. So richtig ging der Plan bisher nicht auf, da die Geräte hinsichtlich ihrer Ausstattung teilweise nicht mit den Mitbewerbern von Samsung oder einst Huawei mithalten konnten. Mit dem Pixel 6 und 6 Pro soll sich das ändern. Um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...