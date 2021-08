Auch in dieser Handelswoche ging es einigermaßen spannend bei den Edelmetallen zu. Litten sie seit den starken US-Arbeitsmarktzahlen am Freitag vergangener Woche unter den darauf folgenden Taper-Sorgen der Märkte, erholten sie sich dann gestern nach den schwachen Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen in dem Maße, wie diese Sorgen abnahmen. Gold legte im Ergebnis per saldo ebenso zu wie Palladium, während Silber noch ein Wochenminus verzeichnete. Platin holte nach den herben Verlusten zuvor in dieser Woche auch deutlicher wieder auf. Die charttechnische Gesamtlage ...

