Toronto - 13. August 2021 - Relay Medical Corp. ("Relay" oder das "Unternehmen") (CSE: RELA, OTC: RYMDF, Frankfurt: EIY2) freut sich, seine Zertifizierung durch die in Florida ansässige Tritan Software Corporation ("Tritan") bekannt zu geben. SeaCare von Tritan ist die erste und einzige vollständige Unternehmenssoftwarelösung für den weltweiten Einsatz im medizinischen Bereich in der maritimen Industrie.

Tritan ist ein führender Anbieter von Software-Plattformen für das Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagement. Seine SeaCare-Lösung ist derzeit bei etwa 95 % der bestehenden Kreuzfahrtgesellschaften im Einsatz, darunter Celebrity Cruises, Crystal Cruises, die Holland America Line, die Norwegian Cruise Line, Princess Cruises, Royal Caribbean International und Viking Ocean Cruises, und zeigt eine schnell wachsende Präsenz in der kommerziellen Schifffahrt sowie in der Energie- und Bergbauindustrie.

Als API-zertifizierter Partner von Tritan SeaCare verfügt Relay über Produkte und Hilfsmittel zur Unterstützung von SeaCare-Kunden, wie z. B. der Kreuzfahrtindustrie, bei der Erfassung wichtiger Daten. Das Programm SeaCare API Certified Partners wurde ins Leben gerufen, um Drittanbieter zu überprüfen, die die SeaCare-Plattform für Integrationszwecke nutzen wollen, und ihnen alle geeigneten Tools und die entsprechende Schulung für die Entwicklung ihrer Lösungen zur Verfügung zu stellen.

Das Partnerprogramm umfasst Folgendes:

- SeaCare-Schulung zu den API-Anforderungen.

- Aufnahme in unser Verzeichnis zertifizierter Partner.

- Zugang zu einer Testumgebung, um die Integration von Produkten zu entwickeln und zu testen.

"Angesichts neuer Varianten der COVID-19-Pandemie stellen Tests an abgelegenen oder mobilen Standorten, wie z. B. auf Kreuzfahrtschiffen und in anderen Branchen, eine kritische Funktion und einen ständigen Bedarf dar", so der CEO von Relay Medical, Yoav Raiter. "Die Fionet-Plattform von Relay ermöglicht schnelle Tests und Nachverfolgung und ist von großem Wert für Branchen, die sich gegen ungeplante Betriebsunterbrechungen absichern müssen. Tritan hat einen beeindruckenden Geschäftsbereich aufgebaut, der nicht-medizinische kommerzielle Organisationen mithilfe seiner führenden SeaCare API mit kritischen Gesundheitsinformationen und Software für das Störfallmanagement unterstützt. Fionet ist für viele der Kunden des Unternehmens eine hervorragende Wahl."

Die Fähigkeit von Tritan, große Datenmengen über weltweit verteilte Standorte mit begrenzter Konnektivität zu bündeln und zu synchronisieren, ist in der Branche unübertroffen. Tritan ist führend in diesem Bereich und nutzt mehrere patentierte und firmeneigene Methoden, mit denen gewährleistet ist, dass die Kunden den größtmöglichen Nutzen aus ihren Daten ziehen. Die umfassende Erfahrung und die spezialisierten Produktreihen von Tritan sind speziell auf die besonderen Anforderungen der Branche ausgerichtet und bieten den Kunden ein Höchstmaß an Nutzen und eine nachgewiesene Investitionsrendite. Der weltweite Erfolg von Tritan beruht auf seinem Schwerpunkt auf technologischen Innovationen und erstklassigem Service rund um die Uhr. Tritan verfügt über eine schnell wachsende Präsenz in den Branchen Handelsschifffahrt, Energie und Bergbau. Tritan Software ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz in Miami, FL.

Relays Fionet-Plattform ist eine End-to-End-Schnelltest- und Tracking-Lösung für kommerzielle und gemeindebasierte dezentrale Einrichtungen wie Kreuzfahrtschiffe, Schifffahrt, Bergbau und Energieunternehmen. Die Fionet-Plattform kombiniert ein schnelles, tragbares Point-of-Need-Gerät, das in Echtzeit mit Cloud-Datendiensten verbunden ist, und übernimmt die Terminplanung und Registrierung über eine Telefon-App von zuhause, vor Ort, schnelle Antigentests vor Ort, Datenintegration mit anderen Testgeräten, wobei gegebenenfalls Ergebnisbenachrichtigungen für Gesundheitsbehörden sowie anonymisierte Daten und Statistiken für Dashboards für autorisierte Stakeholder bereitgestellt werden.

Die branchenführende Software von Tritan ist so konzipiert, dass sie einfach zu bedienen und schnell zu erlernen ist, um die Akzeptanz zu maximieren und den Wert zu nutzen, den sie für ein Unternehmen bringt. Die mit vielen Funktionen ausgestattete und robuste Plattform bietet zusätzliche Kapazitäten und vertiefte Einblicke in die wichtigsten Abläufe eines jeden Unternehmens. Darüber hinaus nutzt sie die neueste fortschrittliche Replikations- und Satellitensynchronisationstechnologie, um zu gewährleisten, dass die Kunden in den anspruchsvollsten Umgebungen Informationen in höchster Qualität und in kürzester Zeit erhalten.

AKTUELLES: Relay hat kürzlich COVID-19-Tests bei den National Bank Open 2021 in Toronto, die von Rogers[i] präsentiert werden, angekündigt: https://bit.ly/3fTmHnh

Anmeldung: Für weitere Informationen über Relay oder wenn Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens eintragen möchten, besuchen Sie: https://www.relaymedical.com/news

Über Tritan Software Corporation

Tritan ist der branchenweit führende Anbieter von Software-Plattformen für Gesundheitsinformationen und Notfallmanagement. Dank unserer umfassenden Erfahrung und unserer spezialisierten Produktpalette sind wir in der Lage, die einzigartigen Anforderungen der Branche zu erfüllen. Unser Fokus auf technologische Innovationen und proaktiven rund-um-die-Uhr-Service haben zu unserem weltweiten Erfolg beigetragen. Tritan betreut derzeit ca. 95 % der bestehenden Kreuzfahrtgesellschaften und hat eine schnell wachsende Präsenz in der kommerziellen Schifffahrt sowie in der Energie- und Bergbauindustrie. Tritan Software ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz in Miami, FL.

Webseite: www.tritansoftware.com

Über Relay Medical Corp.

Relay Medical ist ein Technologie-Innovator mit Sitz in Toronto (Kanada), dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung neuer Lösungen in den Bereichen Diagnostik, KI-Datenanalyse und IoT-Cybersicherheit gerichtet ist.

Webseite: www.relaymedical.com

Kontakt:

Destine Lee

Media & Communications

Relay Medical Corp.

Büro: 647-872-9982

Gebührenfreie Rufnummer: 1-844-247-6633

Medienanfragen: media@relaymedical.com

Investor Relations: investor.relations@relaymedical.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie "planen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "glauben", "vorhersehen", "schätzen" und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für die Technologie tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter http://www.sedar.com/ veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

