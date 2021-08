Am Freitag hat Cardano-Entwickler IOHK Wort gehalten und den definitiven Termin für das Alonzo-Upgrade bekannt gegeben. Smart Contracts kommen am 12. September. Der ADA-Kurs steigt deutlich. Anlässlich des per Youtube übertragenen "Mid Month Development Update" hat Nigel Hemsley, Produktmanager beim Cardano-Entwickler IOHK bestätigt, dass Cardanos Alonzo-Upgrade für den 12. September angesetzt wurde. var embedId = "a629d6dc0631c1f9232ce2283a01a780"; var embed = ...

Den vollständigen Artikel lesen ...