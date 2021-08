Sich an ein Budget zu halten ist wichtig. Ohne ein solches könntest du zu viel ausgeben und tief in den Schulden landen. Aber für manche Menschen ist es wirklich schwierig, ein Budget einzuhalten. Schließlich kannst du planen und deine Ausgaben in verschiedenen Kategorien begrenzen, aber wenn in letzter Minute Verpflichtungen auftauchen, kann es schwer sein, nein zu sagen. Und während du versuchen kannst, deine nicht fixen Ausgaben, wie Lebensmittel und Unterhaltung, zu schätzen, können deine Schätzungen ...

