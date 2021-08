DJ FDP-Chef: Steuerbefreiung für bestimmte Aktiengeschäfte

BERLIN (Dow Jones)--Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner fordert eine Steuerbefreiung auf längerfristige Aktiengeschäfte, um gerade junge Leute mehr für Investitionen zur Sicherung ihrer Altersvorsorge zu bewegen. "Wir sollten das Aktiensparen auch für Kleinanleger attraktiv machen, indem die Kursgewinne wie bei Immobilien nach einer mehrjährigen Spekulationsfrist steuerfrei sind", sagte Lindner in einem Interview mit dem Tagesspiegel (Sonntag). "Das Sparen mit Wertpapieren ist nicht Spekulation, sondern Investition". Zuletzt hat auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz junge Leute ermutigt, zur Sicherung der Rente mehr in Aktien zu investieren. Zu viele hielten sich an ihr Sparbuch ohne Zins, so Lindner. "Das vergrößert die soziale Ungleichheit, weil zu wenige die Dynamik der Märkte nutzen. Ich bin deshalb dafür, dass wir ein Schulfach Wirtschaft bekommen", so Lindner. Ökonomisches Grundwissen helfe in jeder Lebenslage. "Konkret soll unsere Gesetzliche Aktienrente die Rente ergänzen und stabilisieren." So verhindere man Beitragssteigerungen und sichere das Rentenniveau.

