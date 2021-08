Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der Aufwärtstrend des globalen Aktienmarktindex dauerte auch in der letzten Woche an. Der globale Aktienindex stieg in der letzten Woche in EUR um +1,3%. Der S&P 500 erzielte einen Ertrag in EUR von +1,6%, der Stoxx 600 legte um +1,0% zu. Der globale Schwellenländer-Index. entwickelte sich mit einem Plus von +0,2% in EUR deutlich schwächer. Die Berichtssaison für das 2Q 2021 ist bisher sehr gut verlaufen. Das trifft sowohl für die US-amerikanischen als auch für die europäischen Unterneh- men zu. Knapp die Hälfte der Unternehmen des Stoxx 600 haben bisher über ihren Geschäftsverlauf im letzten Quartal berichtet. Bei den Gewinnen haben 67% der Firmen die Konsensus-Erwartungen übertroffen. Den höchsten Anteil an positiven Gewinnüberraschungen ...

