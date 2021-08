Groß waren die Fußstapfen, in die Sundar Pichai nach dem Abgang von Alphabet-Gründer Larry Page Ende 2019 trat - zu groß nach Meinung einiger. Denn viele Nebenkriegsschauplätze sorgten dafür, dass die Aktie des Tech-Giganten mehr als ein Jahr lang seitwärts tendierte. Doch diese Zeiten scheinen vorbei - um satte 85 Prozent kletterte das Papier in den letzten zwölf Monaten nach oben und könnte seinen Lauf auch in den nächsten Monaten fortsetzen - große Chancen also für Anleger. DER AKTIONÄR nennt ...

