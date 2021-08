München (ots) - Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute sein Programm und strahlt um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (MDR) aus:15. August 2021, 20:15 Uhr:Brennpunkt: Kabul vor dem Fall - Wie weiter in Afghanistan?Moderation: Jens HänischDie Taliban rücken in schnellem Tempo auf die Hauptstadt Afghanistans vor. Fällt Kabul in Kämpfen? Oder gibt es eine friedliche Machtübergabe an die radikal-islamistischen Taliban? Schon seit Tagen rücken die Taliban im Land vor - wie konnte das so schnell geschehen nach dem Abzug der internationalen Truppen? Wie geht es jetzt weiter mit den Menschen im Land? Auch viele Deutsche sind noch in Kabul.Redaktion: Florian Meesmann, Christian DreißigackerDie "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.Pressekontakt:Presse und Information Das ErsteE-Mail: presseservice@daserste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4994501