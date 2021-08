Eineinhalb Jahre nach dem Einreichen einer Klage gegen Google wegen Patentverletzungen hat Sonos einen Etappensieg erreicht. Google droht ein Importstopp seiner Geräte in die USA. Die gerichtliche Auseinandersetzung zwischen Sonos und Google schwelt seit Anfang 2020, als der Lautsprecher-Anbieter dem Suchmaschinenkonzern die Verletzung von Patenten in fünf Fällen vorwarf. Konkret geht es um die Technologie zur Vernetzung und Synchronisierung von Lautsprechern. Google wies die Vorwürfe zurück und klagte seinerseits gegen Sonos. In Deutschland hatte Sonos im Mai eine ...

