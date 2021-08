Lassonde Industries (ISIN: CA5179071017) ist ein Hersteller von Säften aus Rougemont, Kanada. Gegründet wurde das Unternehmen 1918 von Aristide Lassonde. Lassonde beschäftigt rund 2600 Mitarbeiter und unterhält 24 Werke in Kanada und den USA. Lassonde Industries Inc. und seine Tochtergesellschaften entwickeln, produzieren und vermarkten eine breite Palette von trinkfertigen Säften und Getränken, fruchtbasierten Snacks in Form von Riegeln und Häppchen sowie gefrorene Saftkonzentrate in Nordamerika. ...

