ROUNDUP: Autozulieferer Hella geht in französische Hände

LIPPSTADT/NANTERRE - Der Autozulieferer Hella wird vom Konkurrenten Faurecia geschluckt. Die Franzosen übernehmen von der bisherigen Eigentümerfamilie Hueck 60 Prozent der Aktien des MDax -Konzerns aus Nordrhein-Westfalen für knapp vier Milliarden Euro, teilten die beiden Unternehmen am Samstagabend mit. 3,4 Milliarden Euro davon erhält die Familie in bar, den Rest in Faurecia-Anteilen. Der französische Konzern unterbreitet zudem allen anderen Aktionären des Lichtspezialisten eine Offerte für ihre Anteile in Höhe von 60 Euro und damit etwas unter dem zuletzt gezahlten Preis. Die Hella-Aktie hatte seit Ende April deutlich zugelegt, nachdem die Verkaufspläne der Familie Hueck bekannt wurden.

ROUNDUP: Spektakel zum Ligastart mit Rose - BVB besiegt Frankfurt 5:2

DORTMUND - Vorbereiter, Antreiber und Torschützen - die überragenden Angreifer Erling Haaland und Marco Reus haben dem neuen Trainer Marco Rose einen spektakulären Bundesliga-Einstand bei Borussia Dortmund beschert. Das kongeniale Duo führte den Revierclub zum verdienten 5:2 (3:1) über Eintracht Frankfurt. Dank der Treffer von Reus (23. Minute), Thorgan Hazard (32.), Haaland (34./70.) und Giovanni Reyna (58.) vor 25 000 Zuschauern gelang dem BVB der siebte Auftaktsieg in Serie. Damit wurde der Ligarekord der Bayern aus den Jahren 2012 bis 2018 eingestellt.

ROUNDUP: Braunkohlegegner und Klimaschützer kündigen neue Proteste an

LÜTZERATH - Braunkohlegegner und Klimaschützer haben für die kommenden Monate entschiedenen Protest gegen einen weiteren Abriss von Häusern und Baumfällaktionen am Tagebau Garzweiler im rheinischen Revier angekündigt. Ein Konzert zwischen Kohlebändern in dem Tagebaugelände und die Installation eines Baumhauses in einer Baumkrone des Dorfes Lützerath am Sonntag stellten nach Angaben der Organisatoren nur den Auftakt für sehr viele weitere Aktionen dar. Klimaaktivistin Luisa Neubauer kritisierte in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit örtlichen Initiativen Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) scharf, der auch Kanzlerkandidat der Union ist.

Sonos mit Etappensieg bei US-Behörde in Patentstreit mit Google

WASHINGTON - Der Lautsprecher-Spezialist Sonos hat einen Etappensieg in seinem Patentstreit mit Google erzielt. Ein Richter der US-Handelsbehörde ITC kam zu dem Schluss, dass der Internet-Konzern fünf Patente der Hifi-Firma verletzt. Die ITC kann bei Patentverletzungen die Einfuhr von Waren in die USA untersagen.

Britische Kartellwächter mit Bedenken gegen Giphy-Kauf durch Facebook

LONDON - Facebook bekommt bei den Plänen zur Übernahme der Clip-Plattform Giphy Gegenwind aus London. Die britische Kartellbehörde CMA kam in ihrem vorläufigen Bericht zu dem Schluss, dass der Deal den Wettbewerb zwischen Online-Plattformen schwächen würde.

Elektromodell von Flugzeugbauer Embraer legt Erstflug hin

SAO JOSÉ DOS CAMPOS - Der brasilianische Flugzeugbauer Embraer hat nach eigenen Angaben auf dem Weg zu einem kohlenstoffneutralen Betrieb bis 2040 einen großen Schritt gemacht und den ersten Flug mit einem von dem Konzern in Brasilien hergestellten Elektroflugzeug ausgeführt.

Forschung zu Instagram-Algorithmen nach Streit mit Facebook gestoppt

BERLIN - Ein deutsches Forschungsprojekt, dass den Empfehlungsalgorithmus von Instagram erkunden wollte, ist nach einem Streit mit der Konzernmutter Facebook eingestellt worden. Die Organisation Algorithmwatch berichtete am Freitag, der Konzern habe ihr einen Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen vorgeworfen, die eine automatische Erfassung von Daten verbieten. Angesichts von Facebooks Drohung, "formellere Schritte" einzuleiten, habe man das Projekt beendet. "Letztendlich kann eine Organisation von der Größe von Algorithmwatch nicht riskieren, gegen ein Unternehmen mit einem Wert von einer Billion US-Dollar vor Gericht zu ziehen."

Nach Lokführerstreik volle Züge - Bahn mit maximalen Kapazitäten

BERLIN - Der Zugverkehr in Deutschland ist am Wochenende trotz des vorherigen Streiks der Gewerkschaft der Lokführer (GDL) aus Sicht der Deutschen Bahn ohne größere Probleme verlaufen. "Die Züge der DB waren wie erwartet das ganze Wochenende über gut ausgelastet", sagte ein Bahnsprecher am Sonntagnachmittag. "Die DB setzte auf maximale Kapazität, um die Reisenden an ihr Ziel zu bringen. Das hat gut funktioniert."

ROUNDUP/Autobahn-Gesellschaft: 3000 Autobahnbrücken in schlechtem Zustand

BERLIN - Die neue Autobahn-Gesellschaft des Bundes hat mehr Geld für die Sanierung maroder Autobahnbrücken angemahnt. "Rund 3000 Brücken weisen einen nicht ausreichenden und ungenügenden Zustand auf", sagte der Geschäftsführer der Autobahn GmbH, Stephan Krenz, der "Welt am Sonntag". Das seien mehr als zehn Prozent der insgesamt etwa 27 000 Autobahnbrücken.

ROUNDUP/CSU-Minister: Mehr Schutz vor Mieterhöhung bei Wohnungsverkauf

MÜNCHEN - Auch die CSU will im Bundestagswahlkampf mit Mieterschutz punkten. Der bayerische Justizminister Georg Eisenreich und Bauministerin Kerstin Schreyer (beide CSU) schlugen am Sonntag vor, in Ballungsgebieten Mieterhöhungen nach einem Wohnungsverkauf drei Jahre lang zu verbieten. "Menschen mit normalen Einkommen, Senioren und Familien müssen sich das Leben in Ballungsräumen weiter leisten können" , sagte Eisenreich.



