An der Börse entsteht oft ein Hype um bestimmte Aktien, eine davon ist zweifellos Tesla. Und was Tesla in der Automobilindustrie ist, das könnte die Moderna-Aktie im Biotech-Sektor sein.? Hype um Moderna? Völlig neuer Ansatz der mRNA-Technologie? Analyst: Marktteilnehmer halten Moderna für das "Tesla des Biotech-Sektors"Tesla hat inzwischen eine Marktkapitalisierung erreicht, die höher ist als bei einigen der nach Auslieferungszahlen weltweit größten Autohersteller zusammen. Dies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...