KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Aufholjagd der SPD im Wahlkampf:

"So offen war das Rennen um die Macht selten: Sechs Wochen vor der Bundestagswahl zeichnet sich keine klare Mehrheit ab. Die Demokratie feiert in Deutschland gerade ein Freudenfest. Derzeit profitiert davon vor allem einer: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Es schält sich mehr und mehr eine Persönlichkeitswahl am 26. September heraus. Scholz profitiert vom Straucheln seiner Konkurrenten Armin Laschet und Annalena Baerbock. Doch das ist es nicht allein. In Zeiten von Corona-, Klima- und nun auch noch Afghanistan-Krise vermittelt Scholz Beständigkeit und Erfahrung."/al/DP/he