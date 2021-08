TAGESVORSCHAU: Termine am 16. August 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 16. August:

TERMINE UNTERNEHMEN

LUX: Grand City Properties, Halbjahreszahlen

DEU: Bechtle, Notierung der neuen Aktien nach Aktiensplit (1:3)

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q2/21 (1. Veröffentlichung)

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 07/21

04:00 CHN: Industrieproduktion 07/21

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 06/21

06:30 JPN: Industrieproduktion 06/21 (endgültig)

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 06/21 08:00 DEU: Baugenehmigungen 06/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 06/21 14:30 USA: Empire State Index 08/21

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Batteriehersteller Akasol eröffnet Gigafactory u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und dem hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) 11:00 DEU: Pk Sozialverband VdK "Länger leben, später in Rente - ist das sozial gerecht?". Im Auftrag des Sozialverbands VdK hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) die Lebenserwartung der 65-Jährigen untersucht. 11:00 DEU: Gespräch mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zu "Transformation der Arbeitsbedingungen und Auswirkungen der Pandemie am Flughafen" DEU: Außenminister Heiko Maas (SPD) spricht in Hamburg über die deutsche Außenpolitik +13.00 h Maas hält Rede zu Europas China-Strategie aus deutscher Sicht im KörberForum 14:00 DEU: Beginn der Ausschreibung zu den bundesweit 1000 Schnellladestandorten des Deutschlandnetzes durch die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur u.a. mit Andreas Scheuer, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur BEL: Ende der Frist, bis zu der Polen ein Urteil des EuGH zu einer umstrittenen Disziplinarkammer des Obersten Gerichts umsetzen soll °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi