DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/14 und 15. August 2021

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Faurecia übernimmt Hella-Mehrheit - Übernahmeangebot an übrige Aktionäre

Hella und Faurecia haben eine Vereinbarung über den Zusammenschluss beider Unternehmen unterzeichnet. In dem Zuge übernimmt Faurecia das 60 Prozent-Aktienpaket der Hella-Poolaktionäre zum Preis von 60 Euro je Aktie. Zudem hat Faurecia ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zum Erwerb der weiteren Hella-Aktien zum Angebotspreis von 60 Euro angekündigt.

Siemens Healthineers sieht bei Varian Ebit-Synergien von über 300 Mio EUR

Der CFO von Siemens Healthineers, Jochen Schmitz, rechnet bei der übernommenen Gesellschaft Varian mit Ebit-Synergien von mehr als 300 Millionen Euro bis zum Jahr 2024/25. Wie Schmitz in einem Interview mit der Börsen-Zeitung sagte, beinhalte dies Kosten-Synergien von 150 Millionen Euro. Das Wachstum des Varian-Segments werde über jenen 5 Prozent liegen, die Siemens Healthineers im Schnitt mindestens erreichen wolle.

Scheuer will Schlichter für Verhandlungen zwischen Bahn und GDL

Die Bundesregierung will einen erneuten Bahnstreik kommende Woche verhindern. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will deshalb nach Informationen von Bild am Sonntag (BamS) einen Schlichter bei den schwierigen und festgefahrenen Verhandlungen zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn einsetzen. Den müssten allerdings beide Seiten akzeptieren.

s.Oliver-Gründer Freier denkt über Verkauf seiner Firma nach

Bernd Freier, 74, überlegt, sich von s.Oliver zu trennen. Das sagte der Gründer und Inhaber des fränkischen Mode-Labels dem SPIEGEL. "Ich denke darüber nach, was meinen Kindern und Enkeln mehr nutzen würde. Eine Firma, die sie verwalten müssten. Oder ein Vermögen, resultierend aus einem Verkauf. Denkbar wäre auch eine strategische Partnerschaft. Oder ein Börsengang. Das werden wir in den kommenden Jahren entscheiden."

DJG/DJN/AFP/

(END) Dow Jones Newswires

August 16, 2021 00:30 ET (04:30 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.