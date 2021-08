DGAP-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Sustainalytics vergibt neues ESG-Rating - Adler-Gruppe ist im Ranking der Top 5% der Immobilienunternehmen weltweit



16.08.2021 / 07:00

- Erstes ESG-Rating von 10,7 - Adler-Gruppe wird insgesamt als Nummer 46 von 1.001 Immobilienunternehmen weltweit eingestuft und gehört damit zu den Top 5% Unternehmen in Bezug auf ESG - Beitritt zur Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) und Verpflichtung, klimaneutrale Gebäude für eine bessere Zukunft zu bauen Berlin, 16. August 2021 - Sustainalytics hat der Adler-Gruppe ein neues Rating von 10,7 vergeben und das Unternehmen damit als Nummer 46 der besten Immobilienunternehmen in Sustainalytics' globaler Abdeckung von 1.001 Immobilienunternehmen eingestuft, was ein sehr starkes Rating darstellt und das Unternehmen unter den Top 5% im Segment Immobilienunternehmen bewertet.



Das Sustainalytics-Rating ist ein weiterer Meilenstein in der ESG-Strategie der Adler-Gruppe, die darauf abzielt, die CO2-Emissionen bis 2030 um 50% zu reduzieren. Der Schutz der Umwelt, die Konzentration auf soziale Belange und die Unternehmensführung stehen im Mittelpunkt der Aktivitäten der Adler-Gruppe. Herausragende ESG-Leistungen sind Teil der drei Hauptsäulen der langfristigen Strategie des Unternehmens.



Seit der Veröffentlichung des ersten Nachhaltigkeitsberichts der Adler-Gruppe zu Beginn dieses Jahres hat das Unternehmen weitere Fortschritte gemacht. Es wurde ein ESG-Board gegründet, das von Sven-Christian Frank, Chief Legal Officer, geleitet wird und direkt an die Geschäftsleitung des Unternehmens berichtet sowie für alle ESG-bezogenen Aktivitäten im Unternehmen zuständig ist. Die Adler-Gruppe ist Mitglied des UN Global Compact geworden und hat sich den Zielen der Organisation angeschlossen. Das Unternehmen ist auch Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) geworden. Sie hat sich verpflichtet, alle neuen Gebäude nach dem DGNB-Gold-Standard oder dem vergleichbaren LEED-Standard zu errichten und damit klimaneutrale Gebäude für eine bessere Zukunft zu bauen. Eine ähnliche Zertifizierung wird für alle größeren Modernisierungsprojekte angestrebt, einschließlich der energetischen Verbesserung bestehender Gebäude, mit dem Ziel, jedes Jahr etwa 1 % des Wohnungsbestands zu modernisieren. Sven-Christian Frank, CLO der Adler-Gruppe, kommentiert: "Dies ist ein wichtiger Meilenstein in unseren Bemühungen, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung in den Vordergrund unseres Handelns zu stellen. Es ist sehr ermutigend, eine externe Anerkennung für all die Bemühungen zu sehen, die wir in die Erhöhung unserer Transparenz in Bezug auf ESG gesteckt haben und die Verbesserungen, die wir bereits umgesetzt haben, insbesondere im Hinblick auf die Corporate Governance."

Investor Relations:

T +352 278 456 710

F +352 203 015 00

E investorrelations@adler-group.com

