München, 16. August 2021 TTL veröffentlicht Halbjahresbericht und bestätigt Prognose für 2021 Beteiligungsstrategie durch konkrete Projekte erfolgreich weiter umgesetzt

Zins- und Beteiligungserträge auf 1,5 Mio. Euro nahezu verdoppelt

Portfolioausbau legt Grundlagen für künftiges Ertragswachstum

Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("TTL", "TTL AG") (ISIN DE0007501009) hat heute ihren Halbjahresbericht 2021 veröffentlicht. Die auf den Gewerbeimmobilienmarkt fokussierte Beteiligungsgesellschaft hat den Ausbau ihres Beteiligungsportfolios im ersten Halbjahr erfolgreich vorangetrieben und damit die Grundlagen für ihr künftiges Ertragswachstum gelegt. TTL stockte im Mai ihre Beteiligung an der Montano Real Estate GmbH von 30 % auf 50 % auf und stärkte Montano mit zusätzlichem Eigenkapital für deren beschleunigtes Wachstum und die Erschließung neuer Geschäftsfelder. Die TTL AG partizipiert dadurch noch stärker am Erfolg der Montano als einem der führenden unabhängigen Core-Plus und Value-Add Immobilienmanager im deutschen Gewerbeimmobilienmarkt. Darüber hinaus hat die TTL Real Estate GmbH,

eine 50 %-ige Beteiligungsgesellschaft der TTL, im Wege einer Aktiendividende die bestehende Beteiligung an der DIC Asset AG im April 2021 von 7,81 % auf 7,95 % erhöht. TTL setzt damit unverändert auf den SDAX-notierten Immobilien-spezialisten. "TTL hat in ihrer Entwicklung klar an Fahrt aufgenommen und ist für die Zukunft sehr gut aufgestellt. Mit der Beteiligung an Montano haben wir einen entscheidenden Schritt im Rahmen unseres Portfolioausbaus umgesetzt und wollen hier eine neue Erfolgsgeschichte schreiben", sagt Theo Reichert, CEO der TTL AG. "Diesen Weg wollen wir fortsetzen und schauen entsprechend nach weiteren attraktiven Beteiligungsmöglichkeiten, die wir in unser Portfolio integrieren können." Vor allem durch den Ausbau der Montano-Beteiligung stieg die Bilanzsumme im ersten Halbjahr 2021 um 9,7 % auf 142,0 Mio. Euro (31. Dezember 2020: 129,4 Mio. Euro). Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten stiegen um 19,5 Prozent auf 97,9 Mio. Euro (31. Dezember 2020: 81,9 Mio. Euro). Das Eigenkapital ging ausschüttungsbedingt um 7,3 Prozent auf 42,7 Mio. Euro zurück (31. Dezember 2020: rund 46,1 Mio. Euro), was einer Eigenkapitalquote von 30,1 Prozent zum 30. Juni 2021 entspricht (31. Dezember 2020: 35,6 %). Das TTL-Konzernergebnis liegt im ersten Halbjahr bei 0,8 Mio. Euro nach knapp 1,3 Mio. Euro im Vorjahr. Die Erlöse aus Managementleistungen für Beteiligungsunternehmen betrugen rund 0,8 Mio. Euro gegenüber 2,6 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2020. Die Erträge aus dem Beteiligungsengagement der TTL AG konnten dagegen in den ersten sechs Monaten deutlich zulegen: Zins- und Beteiligungserträge stiegen per Saldo auf über 1,5 Mio. Euro gegenüber 0,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig wurden die Zinsaufwendungen von 1,0 Mio. Euro auf rund 0,5 Mio. Euro nahezu halbiert, so dass sich das Finanzergebnis deutlich von rund -0,2 Mio. Euro auf rund 1,0 Mio. Euro verbessert hat. Der Ausbau des Beteiligungsportfolios wird sich verstärkt im zweiten Halbjahr im Ergebnis der TTL AG widerspiegeln, wenn sich die positiven Effekte der auf 50 % aufgestockten Beteiligung an Montano erstmals voll auswirken. Daher bestätigt TTL die im Februar im Geschäftsbericht veröffentlichte Prognose für das Gesamtjahr 2021.

Kennzahlen für das erste Halbjahr vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2021 TTL AG | Konzern nach IFRS

in Tsd. Euro, wenn nicht anders angegeben Bilanzkennzahlen 30.06.2021 31.12.2020 Finanzanlagen 129.093 117.749 Eigenkapital 42.713 46.092 Langfristige Darlehensverbindlichkeiten 97.924 81.919 Bilanzsumme 142.017 129.435 GuV-Kennzahlen H1 2021 H1 2020 Umsatzerlöse 775 2.618 Beteiligungs- und Zinserträge 1.506 797 Konzernergebnis 836 1.287 Ergebnis je Aktie (in Euro) 0,04 Euro 0,06 Euro Der vollständige Halbjahresbericht 2021 ist auf der Internetseite der TTL AG unter der folgenden Adresse zum Download bereit: https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/finanzberichte.html Über TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN DE0007501009/Börsenkürzel TTO) ist eine auf den deutschen Gewerbeimmobilienmarkt spezialisierte börsennotierte Beteiligungsgesellschaft. Ziel ist es, als Beteiligungsholding profitable Investments einzugehen, diese zu begleiten und weiterzuentwickeln, um an ihrer Wertsteigerung zu partizipieren und die Ertragskraft der TTL AG im Interesse der Aktionäre nachhaltig zu steigern. TTL investiert sowohl in privat gehaltene als auch in börsennotierte dividendenstarke Immobiliengesellschaften. Zudem beteiligt sich TTL auch über Plattformen an Immobilienprojekten und Immobilien, wobei für diese Investments von der TTL-Gruppe neben Eigenkapital auch Mezzanine-Finanzierungen zur Verfügung gestellt werden. Das in München ansässige Unternehmen ist über die TTL Real Estate GmbH an gelisteten dividendenstarken Immobiliengesellschaften, vor allem der DIC Asset AG, investiert. Gleichzeitig engagiert sich die Gesellschaft an Immobilienprojektentwicklungen, Value-Add-Bestandsimmobilien und -portfolios und plant perspektivisch auch in weitere Immobilienportfolios zu investieren. Seit Ende 2020 hält die TTL AG eine Beteiligung an der ebenfalls in München ansässigen Immobilienmanagement-Gesellschaft Montano Real Estate GmbH. Ansprechpartner TTL für Investoren und Presse Annette Kohler-Kruse

Instinctif Partners

Tel. +49 89 3090 5189-23

ir@ttl-ag.de

presse@ttl-ag.de

