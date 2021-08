DGAP-News: Energy And Water Development Corp / Schlagwort(e): Sonstiges

EAWD liefert bis zu 5 Millionen Liter Wasser pro Tag an die Gemeinde Grünheide (Mark), Deutschland



16.08.2021 / 08:00

EAWD liefert bis zu 5 Millionen Liter Wasser pro Tag an die Gemeinde Grünheide Mark,

Deutschland Hamburg, 16. August 2021. Angesichts der sich verschärfenden globalen Wasserkrise suchen Industrien , Städte und Staaten auf der ganzen Welt nach Alternativen zum Grundwasser um damit ihren steigenden Wasserbedarf in Haushalten , Produktion und Landwirtschaft nachhaltig zu sichern Die sich schnell entwickelnde Stadt Grünheide vor den Toren Berlins, Deutschland, hat die Antwort in der Luft gefunden.



Grünheide, ein idyllisches Dorf am See, die 32 km östlich des Berliner Stadtzentrums entfernt ist, erlebt eine rasante Entwicklung von Gewerbe, Wohnen und neuen Technologien die auf Nachhaltigkeit setze. Die Tesla Giga zum Beispiel wird in Kürze den Bau seiner europäischen Gigafactory, der größten Fabrik in Europa, in diesem Gebiet abschließen.

Die Immobilienentwicklungsgesellschaft ECE plant 100 Millionen Euro in Grünheide zu investieren, um einen "Greenwork Park" mit Büros, Industrie, Lagerhallen und einer Universität zu errichten.

Um die Wasserressourcen der Gemeinde zu schützen und das für dieses Wachstum benötigte Wasser bereitzustellen, haben die Verantwortlichen der Stadt Verhandlungen mit der Energie- und Wasserentwicklungsgesellschaft (EAWD) über den Bau von drei großen mit Solar betriebenen atmosphärischen Wassergeneratoren (eAWG) aufgenommen. Diese Anlagen ist in der Lage die Gemeinde mit täglich bis zu 5 Millionen Litern Wasser zu versorgen und ist ausbaufähig um einen möglichen größeren Bedarf in Zukunft abzudecken .

Die eAWGs von EAWD verwenden spezielle Sonnenkollektoren um eine hocheffiziente Kühltechnologie zu betreiben die Luftfeuchtigkeit in großen Mengen aufnimmt und in Wasser umwandelt. Diese Technologie bietet eine unbegrenzte Quelle sauberen Trinkwassers die völlig unabhängig vom Grundwasser ist. 100% solarbetrieben garantieren keinerlei Emissionen während des Betriebs und verursachen somit keinen negative Beitrag zum Klimawandel der die Wasserkrise noch verschärft. Grünheides Bürgermeister Arne Christiani sagte: "In Zusammenarbeit mit EAWD zeigen wir der Welt die Zukunft der Wasserinfrastruktur. Dies wird unseren Bürgern und ansässigen Firmen täglich Millionen Liter frisches, sauberes Wasser zur Verfügung stellen und gleichzeitig die Seen und Flüsse schützen, welches diese Region so besonders macht und auszeichnet. EAWD plant die eAWGs im ersten Halbjahr 2022 online zu stellen und Grünheide mit Wasser zu versorgen. Laut EAWD CEO Ralph Hofmeier: "Dieses Projekt wird zeigen das eAWGs ein wichtiger Teil der Lösung zur Wasserknappheit sein können. Ich bin zuversichtlich dass unsere Technologie weiter verbreitet wird und großen Anklang findet weil der Klimawandel weiterhin Druck auf die Wasserressourcen auf der ganzen Welt ausübt. Über Energy and Water Development

Energy And Water Development ist ein Unternehmen für technische Lösungen das sich auf die Bereitstellung innovativer und nachhaltiger Wasser- und Energielösungen konzentriert. EAWD baut seine Systeme aus bewährten und patentierten Technologien und nutzt sein technisches Know-how um Lösungen an die Bedürfnisse ihrer Kunden anzupassen. Das Unternehmen bietet seine Dienste und Erfahrungen in Nachhaltigkeit Privatunternehmen, Industrie ,Regierungsbehörden , Non Profit (NGOs) Städte, Staaten und der Landwirtschaft weltweit an die einen ständig wachsenden Bedarf an Wasser und Energie abdecken müssen. Für weitere Informationen kontaktieren: Herr Ralph Hofmeier

CEO

Email info@energy-water.com

Energy And Water Development Corp

