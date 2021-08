Berlin/Frankfurt (ots) - Nach einem erfolgreichen Kampagnenauftakt im Februar führt der digitale Versicherungsmanager CLARK seine Markenoffensive in der zweiten Jahreshälfte fort. Unter dem Motto "Mehr Durchblick, Mehr ..." veranschaulicht das Insurtech in seiner Brand-Story, wie gut es sich anfühlt, wenn man den Überblick über seine Versicherungen hat. Dabei setzt das Frankfurter Scale-Up mit Partnern wie SevenVentures und Ströer vor allem auf TV-Präsenz, Außenwerbung sowie digitales Marketing in deutschen Großstädten, um sowohl seine Markenbekanntheit als auch die Kundenzahl von 400.000 Nutzer:innen weiter ausbauen.Neue CLARK-Kampagne bringt das "Mehr Durchblick"-GefühlZu Beginn des Jahres machte der digitale Versicherungsmanager CLARK Verbraucher:innen hierzulande darauf aufmerksam, bei wie vielen Dingen sie im Alltag den Durchblick behalten, nur bei ihren Versicherungen nicht. Dafür nutzte das Scale-Up in TV-Spots, auf Plakaten und bei digitalen Marketingmaßnahmen kreative Claims wie 'Bei Hafermilch, Reismilch und Sojamilch kennst du dich aus, aber nicht bei deinen Versicherungen?'. In diesem Sommer setzt das Insurtech seine Kampagne fort und fokussiert sich dabei auf das Gefühl, mithilfe der CLARK-App und dem Wissen der CLARK-Versicherungsexpert:innen endlich den Durchblick bei seinen Versicherungen zu haben und sich sorgenfrei auf die schönen Dinge im Leben konzentrieren zu können. "Wir schaffen in unserer Markenkampagne mit positiven Emotionen und Erfolgserlebnissen den Durchblick-Moment. Egal, ob mehr Streicheleinheiten für den eigenen Vierbeiner oder mehr Strikes beim nächsten Bowlingspiel", erklärt Chris Lodde, Chief Marketing Officer und Co-Gründer von CLARK.Was haben ein Dackel und eine Bowlingkugel mit Versicherungen zu tun?Während zu Beginn des Jahres reale Motive und nahbare Copytexte das Markenbild prägten, erhalten Rezipient:innen in der aktuellen Kampagne Einblicke in eine neue surreale, blaue CLARK-Welt. Mit lustigen Szenarien und kontrastreichen Charakteren vermittelt CLARK das "Mehr-Durchblick"-Gefühl. Beide Hauptmotive, die Bowlingkugel ("Mehr Durchblick, Mehr Strikes") und der Dachshund ("Mehr Durchblick, mehr Streicheln"), finden in individuellen TV-Spots, bewegten Digital Marketing-Maßnahmen, Guerilla-Aktionen sowie großflächiger OOH-Werbung online und offline den Weg in die Köpfe und Herzen der Zielgruppe. "Um vor allem Young Professionals zu erreichen, setzen wir weiterhin auf eine crossmediale Orchestrierung unserer Marketingmaßnahmen und führen damit die 360-Grad-Strategie der ersten Kampagnenphase fort", sagt Lodde abschließend.Versicherungen einfach digital managenAls führender digitaler Versicherungsmanager bietet CLARK seinen Kunden eine voll-digitale Möglichkeit all ihre Versicherungen in nur einer App zu managen, zu vergleichen und zu verbessern. Dafür greift die Technologie hinter der CLARK-App auf mehrere zehntausende Tarife von über 160 Versicherern zurück. Für ein ganzheitliches Beratungserlebnis stehen auf Wunsch auch Versicherungsexpert:innen für eine persönliche und individuelle Auskunft via Chat, Telefon und Mail zur Verfügung."Wir shoppen online, daten online, und banken online - warum sollte es bei Versicherungen anders sein?", so Lodde. "Deutschland ist bereit für eine digitale Versicherungsexperience mit der endlich ein kompletter Überblick über die eigene Versicherungssituation möglich ist."Weiteres Bildmaterial finden Sie hier: https://we.tl/t-yrAA3OUML7 (https://we.tl/t-yrAA3OUML7)Pressekontakt:CLARK Pressekontakt:Vivian Weitzpresse@clark.deOriginal-Content von: CLARK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139186/4994606