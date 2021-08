HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Cancom nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der IT-Dienstleister habe eine deutliche Umsatzerholung gezeigt, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem beeindrucke die klar verbesserte operative Marge (Ebit), da die Profitabilität der Branche normalerweise in der zweiten Jahreshälfte höher sei./gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2021 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005419105

