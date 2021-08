The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.08.2021

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.08.2021



ISIN Name

GG00B1GHHH78 VOLTA FINANCE LTD

XS1533916299 NEMAK 17/24 REGS

US961214DA83 WESTPAC BKG 16/21

DE000DK0HUG2 DEKA GM ANL 16/21

US961214DB66 WESTPAC BKG 16/21 FLR

DE000A1E88K4 AAREAL BANK MTN.HPF.S.111

DE000LB0YB41 LBBW DL-STUFENZINS 14/21

DE000BLB82A6 BAY.LDSBK.IS. 20/27

USU3010DAM21 EXPEDIA GRP 21/31 REGS

US438516CD69 HONEYW. INTL 20/22 FLR

