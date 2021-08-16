Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 16.08.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 669 internationalen Medien
Spekulation der Woche: Beginn einer Rekordfahrt? Rallye setzt sich am Montag fort
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A119ER ISIN: AU000000DKM1 Ticker-Symbol: DKN 
Frankfurt
16.08.21
08:02 Uhr
0,218 Euro
+0,008
+3,81 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
DUKETON MINING LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DUKETON MINING LIMITED 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
DUKETON MINING
DUKETON MINING LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DUKETON MINING LIMITED0,218+3,81 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.