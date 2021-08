The following instruments on XETRA do have their first trading 16.08.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.08.2021Aktien1 GB00BNXH3K91 BiVictriX Therapeutics PLC2 US6837121036 Opendoor Technologies Inc.3 KYG5191P1054 Joy Spreader Group Inc.4 PLPNCHP00016 Punch Punk S.A.5 DE000A3E5D64 FUCHS PETROLUB SE St.6 DE000A3E5D56 FUCHS PETROLUB SE Vz.7 CA91703R2081 Uravan Minerals Inc.Anleihen1 USC3314PAD80 Eldorado Gold Corp.2 CA135087M763 Canada, Government of...3 DE000DD5AXS4 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank4 DE000LB2BGR8 Landesbank Baden-Württemberg5 DE000LB2BGS6 Landesbank Baden-Württemberg6 DE000LB2BGT4 Landesbank Baden-Württemberg7 US205887CG52 ConAgra Brands Inc.8 US00914AAP75 Air Lease Corp.9 US00914AAQ58 Air Lease Corp.10 DE000HLB26N3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale